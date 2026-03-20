彼女いない歴＝年齢で「女の人が怖い」。自己肯定感ゼロの面倒な客に、女性セラピストが放った容赦ない一言【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
メンズエステとは、マッサージを中心とした施術で心身の癒やしを提供する男性向けの店である。そんなメンズエステを舞台に、人の心の奥に潜む感情を描く創作漫画「メンエス嬢加恋・職業は恋愛です」。美しくもミステリアスなセラピスト・加恋が、店に訪れる“訳アリ”の客と向き合いながら心を解きほぐしていく物語を、蒼乃シュウさん(@pinokodoaonoshu)が描いている。今回登場するのは、「自信がない男」日影ユキオ。彼女いない歴＝年齢の彼は、女性に対する恐怖心を克服するためメンズエステを訪れる。女性と話すだけで緊張してしまうユキオは、施術中もどこかおどおどした様子。そんな彼に、加恋はどのように向き合うのだろうか。
今回のエピソードについて蒼乃シュウさんは、「この漫画は恋愛がテーマなので、ストレートに『恋愛がしたくてもできない男子』を登場させました」と語る。作中でユキオは、加恋に「女の人の前だと緊張してうまく会話ができない」と悩みを打ち明ける。さらに「ボクの顔キモくないですか？」と不安をぶつけ、「キモくないけど…」と言われても「ビジネストークだ」と泣き出してしまう。極端なまでに自己肯定感が低いキャラクターだが、この人物像には作者ならではの発想があったという。
■見た目と内面のギャップで際立たせた"滑稽さ"
蒼乃さんによると、当初は「自分の容姿がパッとしないため自信が持てない人物」を想定していたという。しかし制作を進めるうちに、「見た目はイケメンなのにウザいほど自己肯定感が低い方がクスッと笑えそうだなと思い、このようなキャラクターになりました」と設定を変更。外見と内面のギャップによって、ユキオという人物の滑稽さと切なさが際立つ構図になった。
■自信がなくても“好きな物”が支えになる
ユキオほど極端ではないにせよ、自分に自信を持てないと感じる人は少なくない。蒼乃さん自身について尋ねると、「あまりないですね」と率直に語る。しかし続けて、「雑貨や文房具や洋服など、『自分はこれが好き！』と自信をもって選べるものはたくさんあるので、好きな物の力を借りています」と話す。自信の源は必ずしも自分自身にあるとは限らず、“好き”という感情が支えになることもあるのだ。
物語の中でユキオは「キモい」と自虐するが、加恋は容赦ない一言を放つ。鋭い言葉の裏にあるのは、彼の本当の魅力を引き出すための接客なのかもしれない。果たして加恋は、自己肯定感ゼロの男に自信を与えることができるのか。続く後編にも注目したい。
取材協力：蒼乃シュウ(＠pinokodoaonoshu)
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