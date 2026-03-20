ジェイソン・ステイサム新作『SHELTER』2026年夏、日本公開決定 ─ 孤独な元特殊部隊の男と家族を失った少女の逃亡アクションスリラー
“歩く治外法権” “必殺仕事人”ジェイソン・ステイサムの最新作『Shelter（原題）』が、2026年夏より日本公開となることがわかった。配給はキノフィルムズ。
今回のステイサムが演じるのは孤独な元特殊部隊のメイソン。かつてエリート部隊で殺人マシーンのように暗躍したメイソンは、今は事情あって孤島に隠遁している。
そんなメイソンに物資を届け続ける少女に、彼は礼すら言わない。ある日、彼らの元に傭兵部隊が嵐と共に襲来。ターゲットはメイソンだ。彼は少女を守るため、かつての殺人スキルを駆使しながら戦い、自身の過去と向き合わなければならなくなる。孤独な男と、家族を失った少女の逃亡劇を描くアクションスリラーだ。
米予告編が公開されている。
監督は『エンド・オブ・ステイツ』（2019）『グリーンランド -地球最後の2日間- 』（2020）や『カンダハル 突破せよ』（2023）など骨太なアクションを得意とするリック・ローマン・ウォー。共演は『生きる LIVING』（2022）などの大御所ビル・ナイと、『ホイットニー・ヒューストン I WANNA DANCE WITH SOMEBODY』（2022）のナオミ・アッキー。
これまでステイサム映画は、クロックワークス配給による『ビーキーパー』『ワーキングマン』と、正月の日本公開が続いたが、本作『Shelter』はキノフィルムズ配給。2026年1月30日にUS公開されており、半年ほどのタイムラグでの日本公開が実現する。
ジェイソン・ステイサム主演『Shelter（原題）』は2026年夏 TOHOシネマズ 日比谷他全国公開。