“歩く治外法権” “必殺仕事人”ジェイソン・ステイサムの最新作『Shelter（原題）』が、2026年夏より日本公開となることがわかった。配給はキノフィルムズ。

今回のステイサムが演じるのは孤独な元特殊部隊のメイソン。かつてエリート部隊で殺人マシーンのように暗躍したメイソンは、今は事情あって孤島に隠遁している。

そんなメイソンに物資を届け続ける少女に、彼は礼すら言わない。ある日、彼らの元に傭兵部隊が嵐と共に襲来。ターゲットはメイソンだ。彼は少女を守るため、かつての殺人スキルを駆使しながら戦い、自身の過去と向き合わなければならなくなる。孤独な男と、家族を失った少女の逃亡劇を描くアクションスリラーだ。

米予告編が公開されている。

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監督は『エンド・オブ・ステイツ』（2019）『グリーンランド -地球最後の2日間- 』（2020）や『カンダハル 突破せよ』（2023）など骨太なアクションを得意とするリック・ローマン・ウォー。共演は『生きる LIVING』（2022）などの大御所ビル・ナイと、『ホイットニー・ヒューストン I WANNA DANCE WITH SOMEBODY』（2022）のナオミ・アッキー。

これまでステイサム映画は、クロックワークス配給による『ビーキーパー』『ワーキングマン』と、正月の日本公開が続いたが、本作『Shelter』はキノフィルムズ配給。2026年1月30日にUS公開されており、半年ほどのタイムラグでの日本公開が実現する。

ジェイソン・ステイサム主演『Shelter（原題）』は2026年夏 TOHOシネマズ 日比谷他全国公開。