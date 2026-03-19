笠原将弘さん「ミツバ」の簡単副菜レシピ2選。ちょいたしで、定番サラダをグレードアップ
人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんの「ミツバとキャベツのコールスロー」「ミツバとレンコンのサラダ」を紹介します。香り豊かなミツバで、いつもの味がぐっと本格的になる簡単副菜レシピをぜひ参考に。
ミツバで彩りを添えた和風コールスロー
春野菜を取り入れたコールスローで食卓を華やかに。
●ミツバとキャベツのコールスロー
【材料（4人分）】
ミツバ 1／2束
キャベツ 1／4個
ショウガ 15g
塩 小さじ2
A［サラダ油、酢各小さじ2 砂糖小さじ2 薄口しょうゆ小さじ1］
いりゴマ（白）、粗びきコショウ（黒） 各少し
【つくり方】
（1） ミツバは熱湯でさっとゆで、水気を切って3cm長さに切る。キャベツは太めの千切りにする。ショウガは千切りにする。
（2） ボウルに（1）のキャベツとショウガを入れて塩もみし、しっかり水気を絞る。
（3） （1）のミツバと（2）をAであえ、器に盛ってゴマ、コショウをふる。
シャキシャキレンコンにミツバが香る
歯ごたえが楽しいレンコンに、さわやかな香りのミツバがアクセント。
●ミツバとレンコンのサラダ
【材料（4人分）】
ミツバ 5本
レンコン 200g
A［ゴマ油、酢各大さじ1 塩小さじ1／2 粗びきコショウ（黒）少し］
【つくり方】
（1） ミツバは5cm長さに切り、葉は粗みじん切りにする。レンコンは皮をむいて5cm長さの千切りにし、さっと洗う。
（2） 鍋に湯を沸かして（1）のレンコンをさっとゆで、冷水に取り、しっかり水気をきる。
（3） （1）のミツバと（2）をAであえる。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう