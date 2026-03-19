人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんの「ミツバとキャベツのコールスロー」「ミツバとレンコンのサラダ」を紹介します。香り豊かなミツバで、いつもの味がぐっと本格的になる簡単副菜レシピをぜひ参考に。

ミツバで彩りを添えた和風コールスロー

春野菜を取り入れたコールスローで食卓を華やかに。

●ミツバとキャベツのコールスロー

【材料（4人分）】

ミツバ 1／2束

キャベツ 1／4個

ショウガ 15g

塩 小さじ2

A［サラダ油、酢各小さじ2 砂糖小さじ2 薄口しょうゆ小さじ1］

いりゴマ（白）、粗びきコショウ（黒） 各少し



【つくり方】

（1） ミツバは熱湯でさっとゆで、水気を切って3cm長さに切る。キャベツは太めの千切りにする。ショウガは千切りにする。

（2） ボウルに（1）のキャベツとショウガを入れて塩もみし、しっかり水気を絞る。

（3） （1）のミツバと（2）をAであえ、器に盛ってゴマ、コショウをふる。

シャキシャキレンコンにミツバが香る

歯ごたえが楽しいレンコンに、さわやかな香りのミツバがアクセント。

●ミツバとレンコンのサラダ

【材料（4人分）】

ミツバ 5本

レンコン 200g

A［ゴマ油、酢各大さじ1 塩小さじ1／2 粗びきコショウ（黒）少し］



【つくり方】

（1） ミツバは5cm長さに切り、葉は粗みじん切りにする。レンコンは皮をむいて5cm長さの千切りにし、さっと洗う。

（2） 鍋に湯を沸かして（1）のレンコンをさっとゆで、冷水に取り、しっかり水気をきる。

（3） （1）のミツバと（2）をAであえる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう