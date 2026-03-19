石橋貴明、2ヶ月ぶりX更新 帝京高校を祝福「校歌で涙」
お笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明が19日、自身のXを更新。およそ2ヶ月ぶりの更新で、母校・帝京高校を祝福した。
【写真】「素晴らしい回復力！」ゴルフ場で丸山茂樹と笑顔を見せるとんねるず・石橋貴明
センバツで、帝京高校が沖縄尚学に勝利を収め「やった！！！校歌で涙。魂！！！」とつづった。
石橋は、2025年4月、自身のYouTubeチャンネルで食道がんを公表。そのご、咽頭がんも併発していることを明かし、当面の芸能活動休止を発表していた。10月12日には、約9ヶ月ぶりにSNSを更新した。12月には、元プロ野球選手でタレントの杉谷拳士が、石橋との2ショットを公開し、話題を呼んでいた。
【写真】「素晴らしい回復力！」ゴルフ場で丸山茂樹と笑顔を見せるとんねるず・石橋貴明
センバツで、帝京高校が沖縄尚学に勝利を収め「やった！！！校歌で涙。魂！！！」とつづった。
石橋は、2025年4月、自身のYouTubeチャンネルで食道がんを公表。そのご、咽頭がんも併発していることを明かし、当面の芸能活動休止を発表していた。10月12日には、約9ヶ月ぶりにSNSを更新した。12月には、元プロ野球選手でタレントの杉谷拳士が、石橋との2ショットを公開し、話題を呼んでいた。