山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。3月11日（水）の放送では、ダンサー・振付家のTAKAHIROさんが登場！ TAKAHIROさんが語る“アイドル”の魅力とは？

（左から）パーソナリティの山崎怜奈、TAKAHIROさん

――番組では「The growing up train」（櫻坂46）をオンエア。れなち：お送りしたのは、櫻坂46「The growing up train」でした。TAKAHIROさんは、ずっと一緒にお仕事されているじゃないですか。TAKAHIRO：はい、もう10年ですね。れなち：10年！ どうですか、最近の彼女たちは。TAKAHIRO：いやもう、いい方々です！れなち：あ、そうですか（笑）。TAKAHIRO：アイドルというと「裏ではあれなんでしょ」みたいに思われている方もいるかもしれないですけど、裏でもみんなめっちゃ優しい！れなち：世代交代もたくさんしてきて……。TAKAHIRO：はい。苦労を重ねながらもそれを乗り越えて、いつでもそこには青春とロマンが溢れている。だから“幸せだなあ”って。応援している方々も間違いないと思います。れなち：TAKAHIROさんって、元々アメリカのコンテストに出場したり、マドンナのワールドツアーに帯同したり、こうゴリゴリのダンサーっていう印象があったんですけど、今はSnow Manの「それSnow Manにやらせて下さい」（TBS系）に出演（完コピダンスバトルの審査員）したりとか、アイドルと関わることが多いですよね。TAKAHIRO：多いです。日本のアイドルの方もそうだし、歌手の方もたくさん関わらせていただいて。れなち：はい。TAKAHIRO：でもアイドルの方はいいですね！ 楽しいです。一人ひとりに個性があるなかで、チームとして1つのメッセージを伝えていく。それはグループによって「音楽を伝えたい」「歌詞を伝えたい」「理想を伝えたい」など、いろいろあるけれども、その一端になれていることっていうのはとても幸せです。



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＜番組概要＞番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55パーソナリティ：山崎怜奈