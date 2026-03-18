【炎上】ANAホノルル便で機内喫煙か、人気YouTuberの報告が大拡散「フライングホヌが泣いている」
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ハワイ旅行の象徴として多くの旅行客に愛されている、ANA（全日本空輸）の超大型旅客機エアバスA380、通称「フライングホヌ（空飛ぶウミガメ）」。その機内において、現代の航空常識では考えられないマナー違反が発生したとして、SNS上で大きな波紋を広げています。
発端となったのは、世界中の航空機やホテルを渡り歩き、リアルな旅の様子を発信している人気旅行系YouTuber・おのだ氏の投稿です。おのだ氏は、自身が搭乗していたホノルル発成田行きのANA181便において、機内でタバコを吸った乗客がいたことを報告しました。X（旧Twitter）にも同様の投稿はされており、100万以上のインプレッションがありトレンドにも掲載もされ拡散されています。
おのだ氏はYouTube投稿で、飛行機でタバコを吸うことは絶対にいけないことであると断じ、さらに人気機材であるフライングホヌが泣いていると綴り、強い憤りを示しました。この投稿は瞬く間に拡散され、航空ファンのみならず、一般の旅行利用者からも驚きと怒りの声が殺到する事態となっています。
航空法において、機内での喫煙は紙巻きタバコだけでなく、電子タバコや加熱式タバコを含むすべてが安全阻害行為として厳格に禁止されています。これに違反した場合、最大で50万円の過料が科せられる可能性があるほか、機長による禁止命令に従わない場合は、降機措置や警察への引き渡しが行われることもある重大な違反行為です。
コメント欄には膨大な数のコメントが寄せられています。2026年にもなって機内でタバコを吸う人間がいるなんて信じられないという意見や、もし火災報知器が作動すれば機内はパニックになるし、最悪の事態もあり得たと、安全面を危惧する声が目立ちます。また、せっかくのハワイ旅行の締めくくりが、一人の身勝手な行動で台無しになるのは許せないといった、マナー面での非難も相次いでいます。
特におのだ氏がフライングホヌが泣いていると表現したことに対し、あの愛らしい機体でそんなことが起きるなんて悲しすぎる、ホヌはハワイで幸運の象徴とされているのに、そんな場所でルールを破るなんて、といった機体への愛着に寄り添った同情の声も多く見られました。中には、こうした迷惑客に対しては航空会社間で情報を共有し、厳格な搭乗拒否措置をとるべきだといった厳しい意見も飛び交っています。
密閉された機内での喫煙は、副流煙による健康被害はもちろんのこと、何よりも恐ろしいのが火災のリスクです。過去には機内での火災が原因で墜落事故に至ったケースもあり、航空業界全体が最も警戒している事項の一つです。トイレなどの死角で吸ったとしても、高感度の煙探知機が作動すれば飛行の継続に影響が出る可能性もあります。
今回の騒動は、SNSを通じてリアルタイムで情報が拡散されたことで、改めて空の旅におけるルールとマナーの重要性を浮き彫りにしました。多くの人々が憧れるハワイ航路、そして特別な機材であるフライングホヌだからこそ、利用客一人ひとりの自覚と責任ある行動が問われています。
誰もが安心して空の旅を楽しめるよう、ルール遵守の徹底が改めて必要とされています。おのだ氏の投稿は、便利になった旅の裏側にある、決して忘れてはならない安全への意識を再確認させるものとなりました。
発端となったのは、世界中の航空機やホテルを渡り歩き、リアルな旅の様子を発信している人気旅行系YouTuber・おのだ氏の投稿です。おのだ氏は、自身が搭乗していたホノルル発成田行きのANA181便において、機内でタバコを吸った乗客がいたことを報告しました。X（旧Twitter）にも同様の投稿はされており、100万以上のインプレッションがありトレンドにも掲載もされ拡散されています。
おのだ氏はYouTube投稿で、飛行機でタバコを吸うことは絶対にいけないことであると断じ、さらに人気機材であるフライングホヌが泣いていると綴り、強い憤りを示しました。この投稿は瞬く間に拡散され、航空ファンのみならず、一般の旅行利用者からも驚きと怒りの声が殺到する事態となっています。
航空法において、機内での喫煙は紙巻きタバコだけでなく、電子タバコや加熱式タバコを含むすべてが安全阻害行為として厳格に禁止されています。これに違反した場合、最大で50万円の過料が科せられる可能性があるほか、機長による禁止命令に従わない場合は、降機措置や警察への引き渡しが行われることもある重大な違反行為です。
コメント欄には膨大な数のコメントが寄せられています。2026年にもなって機内でタバコを吸う人間がいるなんて信じられないという意見や、もし火災報知器が作動すれば機内はパニックになるし、最悪の事態もあり得たと、安全面を危惧する声が目立ちます。また、せっかくのハワイ旅行の締めくくりが、一人の身勝手な行動で台無しになるのは許せないといった、マナー面での非難も相次いでいます。
特におのだ氏がフライングホヌが泣いていると表現したことに対し、あの愛らしい機体でそんなことが起きるなんて悲しすぎる、ホヌはハワイで幸運の象徴とされているのに、そんな場所でルールを破るなんて、といった機体への愛着に寄り添った同情の声も多く見られました。中には、こうした迷惑客に対しては航空会社間で情報を共有し、厳格な搭乗拒否措置をとるべきだといった厳しい意見も飛び交っています。
密閉された機内での喫煙は、副流煙による健康被害はもちろんのこと、何よりも恐ろしいのが火災のリスクです。過去には機内での火災が原因で墜落事故に至ったケースもあり、航空業界全体が最も警戒している事項の一つです。トイレなどの死角で吸ったとしても、高感度の煙探知機が作動すれば飛行の継続に影響が出る可能性もあります。
今回の騒動は、SNSを通じてリアルタイムで情報が拡散されたことで、改めて空の旅におけるルールとマナーの重要性を浮き彫りにしました。多くの人々が憧れるハワイ航路、そして特別な機材であるフライングホヌだからこそ、利用客一人ひとりの自覚と責任ある行動が問われています。
誰もが安心して空の旅を楽しめるよう、ルール遵守の徹底が改めて必要とされています。おのだ氏の投稿は、便利になった旅の裏側にある、決して忘れてはならない安全への意識を再確認させるものとなりました。
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旅行系YouTuberのおのだです！飛行機、海外・国内旅行の動画を投稿中！1986年生まれ。神戸出身、現在は東京を拠点に活動しています。