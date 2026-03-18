「ついに！！」スシロー、大物インフルエンサーとコラボ？ シルエット公開に反響！ 「気になりすぎる」
回転ずしチェーン・スシローの公式X（旧Twitter）は3月17日、投稿を更新。大物インフルエンサーと思われるシルエットを公開しました。
【画像】大物インフルエンサー登場？
コメントや引用リポストでは「しなこちゃん？！」「ついに！！！大好きなスシローにしなこちゃん？」「紫色のかわいい人かな」「これコラボですか？それとも新メニュー？気になりすぎる」「お寿司が紫色になる？？」「昭和で止まってるのでウルトラマンのOPに出てくる怪獣のシルエットにしか見えない」といった声が寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】大物インフルエンサー登場？
「紫色のかわいい人かな」同アカウントは「スシロッロッロロッロッロッロッロッロッロッロロッロ スシロー！！」とポスト。インフルエンサー・しなこさんの楽曲『しなこワールド』の歌詞をもじっているのでしょうか。添えているGIFアニメーションには、ドリンクを持ったしなこさんらしき女性のシルエットが描かれています。
「ペッペッペペッペッ！」15日には「ッペッペペッペッペッペッペッペッペッペッペペッペッ！」とつづり、「○○ッペ」と書かれた画像を投稿していた同アカウント。『しなこワールド』のリズムと同じに見えます。何か関係があるのでしょうか。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)