「一人で行ってきてください」単身赴任中にすれ違ったまま妻が急死。後悔に囚われた65歳男の救済【作者に聞く】

「一人で行ってきてください」単身赴任中にすれ違ったまま妻が急死。後悔に囚われた65歳男の救済【作者に聞く】