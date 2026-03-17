松田翔太、桐谷健太、濱田岳が日本昔話の英雄として登場することでおなじみのauの人気CM「三太郎」シリーズ。2月にこのCMを手がけた映画監督、CMディレクターの浜崎慎治容疑者が逮捕されて衝撃を与えたが、逮捕後、三太郎CMには “異変” が起きていて──。

浜崎容疑者は2月26日、道路交通法違反の疑いで逮捕された。

「報道によれば、浜崎容疑者は25日の深夜、都内で酒気帯び状態で車を運転し、タクシーと接触して、ガードパイプと民家の外壁に追突したと伝えられています。

浜崎容疑者は、2025年に吉沢亮さんの主演映画『ババンババンバンバンパイア』を手がけ、CMディレクターとしても、auの『三太郎』シリーズ、松坂桃李さんや賀来賢人さんらの花王アタック『洗濯愛してる会』シリーズなど、知名度の高いCMを生み出してきました。そのため、一連の騒動で、『三太郎』への影響が懸念されていたのです」（スポーツ紙記者）

人気CMの担当ディレクターが逮捕されて約1カ月が経とうとしているが、Xでは

《三太郎CM消えたなー》

《そ〜いえばauの三太郎のCM 監督捕まってからCM流れてるの観てないかも》

《事故のニュース見てから、三太郎CM見てないけれど、やはり監督捕まったから辞めたのかしら？》

など、三太郎CMが終了したことを心配する声が聞かれている。

「2月4日から、松田さん演じる桃太郎と有村架純さん演じるかぐや姫のやりとりを描いた新作『夫婦の会話』篇が公開されていました。しかし、3月に入ってから、SNSでこのCMを見なくなったという指摘が増え、浜崎容疑者が2月下旬に逮捕されたこともあり、騒動による影響が懸念されたのでしょう」（芸能記者）

3月17日時点で、au公式YouTubeに「夫婦の会話」篇の動画は残っている。松田と有村によるCMは終了したのか、浜崎容疑者の逮捕の影響はあったのか、今後三太郎シリーズは継続するのか。本誌「Smart FLASH」が、KDDI株式会社に問い合わせたところ、

「もともと、2月までで放映終了する予定でした。3月に入って、本日（16日）まで『三太郎』のCMは放映しておりません。今後に関しては、現在事実確認中のため、未定となっております」（KDDI 広報担当者）

という回答だった。「夫婦の会話」篇が終了したことは認めたものの、騒動を受けてのものではないという。ただ、人気シリーズの今後が懸念されるようだ。

「『三太郎』シリーズは2015年に放送開始して以降、松田さん、桐谷さん、濱田さんを筆頭に、菅田将暉さんや有村さんなど、豪華な俳優陣を起用してきました。

放映以降、9年連続でCM総合研究所が選ぶ銘柄別CM好感度ランキングで1位を獲得するなど、国民的CMになりつつあったのです。しかし、そのCMを手がけた人物の不祥事で終了することになれば、納得できない人も多いかもしれません」（前出・芸能記者）

間もなく、新年度を迎えるが、三太郎シリーズの今後は、はたして──。