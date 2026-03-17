「天元突破グレンラガン」より「METAL COMPACT ラガン」が9月に発売ダイキャストを使用した重量感と表情変化などのギミックを搭載
【METAL COMPACT ラガン】 9月 発売予定 価格：8,800円
千値練は、可動フィギュア「METAL COMPACT ラガン」を9月に発売する。価格は8,800円。
本商品はアニメ「天元突破グレンラガン」より主人公、シモンが掘り当てた小型ガンメン「ラガン」をMETAL COMPACTブランドで立体化したもの。全高約70mmの手のひらサイズながらダイキャストを多用したパーツ構成による重量感を実現。
表情変化や頭部のシャッター開閉ギミックなど独自のギミックを搭載し、コックピットにはシモンのフィギュアも搭乗することもできる。さらに、頭部や腕に接続できるドリルも付属し、様々なアクションを表現することができる。
【特設ページ公開】- 株式会社千値練(センチネル) (@SENTINELcoltd) March 17, 2026
新ブランド『METAL COMPACT』 始動！
第１弾は、
アニメ『#天元突破グレンラガン』より、
ラガン登場！！
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(C)中島かずき・今石洋之・プロジェクト「グレンラガン」