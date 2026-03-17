【METAL COMPACT ラガン】 9月 発売予定 価格：8,800円

千値練は、可動フィギュア「METAL COMPACT ラガン」を9月に発売する。価格は8,800円。

本商品はアニメ「天元突破グレンラガン」より主人公、シモンが掘り当てた小型ガンメン「ラガン」をMETAL COMPACTブランドで立体化したもの。全高約70mmの手のひらサイズながらダイキャストを多用したパーツ構成による重量感を実現。

表情変化や頭部のシャッター開閉ギミックなど独自のギミックを搭載し、コックピットにはシモンのフィギュアも搭乗することもできる。さらに、頭部や腕に接続できるドリルも付属し、様々なアクションを表現することができる。

(C)中島かずき・今石洋之・プロジェクト「グレンラガン」