【ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ「古手川 唯 1/4サイズ」ミューズカラーver.】 9月 発売予定 価格：39,600円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ『古手川 唯 1/4サイズ』ミューズカラーver.」を9月に発売する。価格は39,600円。

本商品は「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス」のキャラクター「古手川 唯」を水着姿で1/4スケールフィギュア化したもの。ミューズカラーver.としてフィギュア化されている。

清楚な中に見え隠れする小悪魔的魅力を白系水着、柔らかそうな胸や太ももや臀部の肉感表現など作り込まれた造形で、透明感を醸し出すカラーリングとともに存在感あるフィギュアとなっている。

ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ「古手川 唯 1/4サイズ」ミューズカラーver.

9月 発売予定

価格：39,600円

スケール：1/4

サイズ：全高約40cm（＋台座高1.5㎝）

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社

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