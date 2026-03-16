特製フォトカード付き！ミャクミャクの1st写真集『I myaku you.』
株式会社フェリシモは、大阪・関西万博 公式キャラクター・ミャクミャクの1stグラビア写真集『I myaku you.』を2026年4月13日（月）に発売する。（撮影：てんてん 監修：2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス）
■ミャクミャクの新しい魅力を感じられる写真集
『I myaku you.』は、ミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ、ファン必見、渾身の一冊。タイトルである「I myaku you.」には、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい“という意味を込めている。
2025年の大役を務めたミャクミャクが向かったのは、沖縄。青い空と透き通る海に包まれながら、ゆっくりと過ごす2泊3日の小さな旅。ビーチではしゃぐ姿、街をのんびり楽しむ姿、夕暮れにふと見せた表情――。
みんながキュンとするかわいいミャクミャクはもちろん、これまで誰も見たことのないちょっとドキッとする瞬間も切り取った、大ボリュームの224ページ。沖縄の光と風のなかで引き出された、ミャクミャクの新しい魅力を感じられる。
購入者特典として、珠玉のカットでデザインした「フォトカード」を封入予定です。発売日の4月13日をぜひお楽しみに！
販売店は、フェリシモのショッピングサイトをはじめ、今春オープン予定の2025大阪・関西万博オフィシャルオンラインストア、丸善ジュンク堂書店系列の2025大阪・関西万博オフィシャルストアなど。
写真集の最新情報は、EXPO2025 ミャクミャク【公式】X、またフェリシモ公式Xで随時発信予定です。発売日まで、ぜひフォローしてお楽しみください。
EXPO2025 ミャクミャク【公式】Xアカウント：
https://x.com/expo2025product
フェリシモ ショッピングサイト 購入ページ（4月13日から販売開始）：
https://feli.jp/s/pr260316/1/
■ミャクミャク コメント
― 初グラビアの感想は？
とっても楽しかったよ！ これからも色々なことに挑戦していきたいな！
― タイトルの「I myaku you.」はどういう意味？
見た人みんなをドキドキさせる、つまりこれはミャクミャクからみんなに向けての…えっと…なんだったかな…たくさん教えてもらったんだけどミャクミャクはなんかかわいいなって思ってる！
― 見どころは？
ぜんぶだよ。ぜ〜んぶ！
― 撮影に向けて準備したことは？
ぜんぶの目がぜんぶあいてられるように練習したよ。
― ファンに一言
買って
＜書籍情報＞
書名：『I myaku you. 』
仕様： 224ページ/カラー/特製フォトカード付き（全5種類のうち1枚封入）
撮影：てんてん
監修：2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス
発行：フェリシモ出版
定価：3,960円（本体3,600円＋税10％）
発売日：2026年4月13日
販売方法：フェリシモ ショッピングサイト、2025大阪・関西万博オフィシャルオンラインストア（2026年春オープン予定）、丸善ジュンク堂書店系列の2025 大阪・関西万博オフィシャルストアなど
EXPO2025 公式ライセンス商品
■大阪・関西万博 公式サイト
■大阪・関西万博 特設サイト - ITライフハック
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
■ミャクミャクの新しい魅力を感じられる写真集
『I myaku you.』は、ミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ、ファン必見、渾身の一冊。タイトルである「I myaku you.」には、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい“という意味を込めている。
みんながキュンとするかわいいミャクミャクはもちろん、これまで誰も見たことのないちょっとドキッとする瞬間も切り取った、大ボリュームの224ページ。沖縄の光と風のなかで引き出された、ミャクミャクの新しい魅力を感じられる。
購入者特典として、珠玉のカットでデザインした「フォトカード」を封入予定です。発売日の4月13日をぜひお楽しみに！
販売店は、フェリシモのショッピングサイトをはじめ、今春オープン予定の2025大阪・関西万博オフィシャルオンラインストア、丸善ジュンク堂書店系列の2025大阪・関西万博オフィシャルストアなど。
写真集の最新情報は、EXPO2025 ミャクミャク【公式】X、またフェリシモ公式Xで随時発信予定です。発売日まで、ぜひフォローしてお楽しみください。
EXPO2025 ミャクミャク【公式】Xアカウント：
https://x.com/expo2025product
フェリシモ ショッピングサイト 購入ページ（4月13日から販売開始）：
https://feli.jp/s/pr260316/1/
■ミャクミャク コメント
― 初グラビアの感想は？
とっても楽しかったよ！ これからも色々なことに挑戦していきたいな！
― タイトルの「I myaku you.」はどういう意味？
見た人みんなをドキドキさせる、つまりこれはミャクミャクからみんなに向けての…えっと…なんだったかな…たくさん教えてもらったんだけどミャクミャクはなんかかわいいなって思ってる！
― 見どころは？
ぜんぶだよ。ぜ〜んぶ！
― 撮影に向けて準備したことは？
ぜんぶの目がぜんぶあいてられるように練習したよ。
― ファンに一言
買って
＜書籍情報＞
書名：『I myaku you. 』
仕様： 224ページ/カラー/特製フォトカード付き（全5種類のうち1枚封入）
撮影：てんてん
監修：2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス
発行：フェリシモ出版
定価：3,960円（本体3,600円＋税10％）
発売日：2026年4月13日
販売方法：フェリシモ ショッピングサイト、2025大阪・関西万博オフィシャルオンラインストア（2026年春オープン予定）、丸善ジュンク堂書店系列の2025 大阪・関西万博オフィシャルストアなど
EXPO2025 公式ライセンス商品
■大阪・関西万博 公式サイト
■大阪・関西万博 特設サイト - ITライフハック
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」