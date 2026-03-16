【USJ】バック・トゥ・ザ・フューチャーのドクにまた会える！Vaundyが手掛けたテーマソングにも大興奮の25周年イベントレポ
2026年3月31日(火)に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、“Discover U!!!”をテーマに、“新しいジブン”に出会える特別な1年を届けている。
【写真】憧れのタイムマシンも目の前に！
25匹のピカチュウが登場するパレードやE.T.の復刻グッズやフードも好評を博すなか、本記事では、ライター&編集担当もパークへ。名作映画のキャラクターと触れ合えるグリーティングやクルーもゲストも一緒に踊る特別なイベント体験をお伝えする。
■タイムマシンの前で10年ぶりの“再会”。映画から飛び出した名車も勢ぞろい
まずは、パークに縁のある名作ハリウッド映画に登場した名車やカリスマに出会える「ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション」へ。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のタイムマシンをはじめ、『バックドラフト』の消防車、『ブルース・ブラザーズ』のブルースモービル、『アメリカン・グラフィティ』の1932年型クラシックカーと貴重な名車がズラリと並び、映画好きも車好きも興奮の光景が広がっている。
さらに、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドク・ブラウンと、『ブルース・ブラザーズ』のジェイク＆エルウッド兄弟によるスペシャル・グリーティングも開催されている。
タイムマシンとドクは、約10年ぶりの登場。ドアを開けて中を見せてくれたり、現代に興味津々なそぶりでキョロキョロしたりと、コミカルな動きで楽しませてくれる。サービス精神旺盛なので、写真を撮る際には、どこから来たのか、どの時代から来たのか質問してみて。英語が得意な人は、もっといろんな質問に答えてもらえるかも？
『ブルース・ブラザーズ』のブルースモービルとジェイク＆エルウッド兄弟は、なんと17年ぶりにカムバック。こちらもぜひ、どこから来たのか、何をしている人なのか聞いてみて。※ジェイク＆エルウッド兄弟のグリーティングは3月27日(金)から。
■みんなで「25」「U!!!」ポーズ。25周年の特別ソングでダンス
続いて、ハリウッド・エリアのストリートで「Discover U!!! タイム」を体験。25周年のテーマ“Discover U!!!”のためにVaundyが書き下ろした新曲『Destiny Journeys』が鳴り響くなか、みんなでダンスに挑戦！楽曲が流れ始めるとクルーが集まってきて、ダンスのレクチャーがスタート。手で25やUを表現したり、新しい扉を開けたりする振り付けを覚えて音楽に合わせて踊れば、お祭り気分は最高潮！パークの一員になった気分がうれしく、すぐに口ずさめるキャッチーな歌詞も印象的だった。
■新コスチュームのグリーティングやキャラクター大集合のTシャツ
ピーナッツやセサミストリートの仲間たち、ハローキティが25周年を記念した衣装で盛り上げる「ユニバーサル・ワンダーランド〜レッツ・スマイル・トゥギャザー！〜」も見逃せない。音楽に合わせて踊るキャラクターたちにメロメロになったあとは、一緒に写真撮影を楽しもう。
新作グッズも続々。編集担当のイチオシは、アソートスウィーツ。ゴールドのホログラムにパークの仲間たちがデザインされたエンボス加工の缶には、クッキーやクランチチョコが詰まっている。個包装にはパークの25周年を振り返るクイズがプリントされていて、友達と食べれば盛り上がること間違いなし。
ライターが飛びついたのは、ステーショナリーセット。マスキングテープやメモパットなど、日常使いできるラインナップが高ポイントだ。
ほかにも、白と黒2色展開のTシャツやグラスセット、コレクタブルマスコットが25周年バージョンで登場している。
さらに、ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドには、期間限定で歴代周年ソングを搭載される。Vaundyの『Destiny Journeys』は、2027年3月30日(火)までの1年間。バックドロップでは、3月21日(土)から6月30日(火)はグッキーによる10周年の『GOOD LUCKY!!!!!』、7月1日(水)から11月30日(月)はThe Royal Conceptが15周年を飾った『On Our Way』。12月1日(火)から2027年3月30日(火)は、NiziUが20周年をお祝いした『FESTA』を聞きながら爽快ライドを味わえる。
お祭りイベントが盛りだくさんのパークの25周年。現地でその空気感も楽しんで！
取材・文=上田芽依
撮影=松井ヒロシ
MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6022501
(C) Walter Lantz Productions LLC
TM & (C) Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
The Blues Brothers TM & (C) Dan Aykroyd and the Estate of Judith Jacklin Belushi Pisano. Licensed by Blues Brothers Approved Ventures, LLC
TM & (C) 2026 Universal Studios.
(C) Universal Studios. All Rights Reserved.
(C)SDR
TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.
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【写真】憧れのタイムマシンも目の前に！
25匹のピカチュウが登場するパレードやE.T.の復刻グッズやフードも好評を博すなか、本記事では、ライター&編集担当もパークへ。名作映画のキャラクターと触れ合えるグリーティングやクルーもゲストも一緒に踊る特別なイベント体験をお伝えする。
■タイムマシンの前で10年ぶりの“再会”。映画から飛び出した名車も勢ぞろい
まずは、パークに縁のある名作ハリウッド映画に登場した名車やカリスマに出会える「ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション」へ。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のタイムマシンをはじめ、『バックドラフト』の消防車、『ブルース・ブラザーズ』のブルースモービル、『アメリカン・グラフィティ』の1932年型クラシックカーと貴重な名車がズラリと並び、映画好きも車好きも興奮の光景が広がっている。
さらに、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドク・ブラウンと、『ブルース・ブラザーズ』のジェイク＆エルウッド兄弟によるスペシャル・グリーティングも開催されている。
タイムマシンとドクは、約10年ぶりの登場。ドアを開けて中を見せてくれたり、現代に興味津々なそぶりでキョロキョロしたりと、コミカルな動きで楽しませてくれる。サービス精神旺盛なので、写真を撮る際には、どこから来たのか、どの時代から来たのか質問してみて。英語が得意な人は、もっといろんな質問に答えてもらえるかも？
『ブルース・ブラザーズ』のブルースモービルとジェイク＆エルウッド兄弟は、なんと17年ぶりにカムバック。こちらもぜひ、どこから来たのか、何をしている人なのか聞いてみて。※ジェイク＆エルウッド兄弟のグリーティングは3月27日(金)から。
■みんなで「25」「U!!!」ポーズ。25周年の特別ソングでダンス
続いて、ハリウッド・エリアのストリートで「Discover U!!! タイム」を体験。25周年のテーマ“Discover U!!!”のためにVaundyが書き下ろした新曲『Destiny Journeys』が鳴り響くなか、みんなでダンスに挑戦！楽曲が流れ始めるとクルーが集まってきて、ダンスのレクチャーがスタート。手で25やUを表現したり、新しい扉を開けたりする振り付けを覚えて音楽に合わせて踊れば、お祭り気分は最高潮！パークの一員になった気分がうれしく、すぐに口ずさめるキャッチーな歌詞も印象的だった。
■新コスチュームのグリーティングやキャラクター大集合のTシャツ
ピーナッツやセサミストリートの仲間たち、ハローキティが25周年を記念した衣装で盛り上げる「ユニバーサル・ワンダーランド〜レッツ・スマイル・トゥギャザー！〜」も見逃せない。音楽に合わせて踊るキャラクターたちにメロメロになったあとは、一緒に写真撮影を楽しもう。
新作グッズも続々。編集担当のイチオシは、アソートスウィーツ。ゴールドのホログラムにパークの仲間たちがデザインされたエンボス加工の缶には、クッキーやクランチチョコが詰まっている。個包装にはパークの25周年を振り返るクイズがプリントされていて、友達と食べれば盛り上がること間違いなし。
ライターが飛びついたのは、ステーショナリーセット。マスキングテープやメモパットなど、日常使いできるラインナップが高ポイントだ。
ほかにも、白と黒2色展開のTシャツやグラスセット、コレクタブルマスコットが25周年バージョンで登場している。
さらに、ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドには、期間限定で歴代周年ソングを搭載される。Vaundyの『Destiny Journeys』は、2027年3月30日(火)までの1年間。バックドロップでは、3月21日(土)から6月30日(火)はグッキーによる10周年の『GOOD LUCKY!!!!!』、7月1日(水)から11月30日(月)はThe Royal Conceptが15周年を飾った『On Our Way』。12月1日(火)から2027年3月30日(火)は、NiziUが20周年をお祝いした『FESTA』を聞きながら爽快ライドを味わえる。
お祭りイベントが盛りだくさんのパークの25周年。現地でその空気感も楽しんで！
取材・文=上田芽依
撮影=松井ヒロシ
MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6022501
(C) Walter Lantz Productions LLC
TM & (C) Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
The Blues Brothers TM & (C) Dan Aykroyd and the Estate of Judith Jacklin Belushi Pisano. Licensed by Blues Brothers Approved Ventures, LLC
TM & (C) 2026 Universal Studios.
(C) Universal Studios. All Rights Reserved.
(C)SDR
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