俳優の野村康太が自身のInstagramで、なにわ男子の高橋恭平とのプライベートショットを公開した。高橋もその時の写真を公開しており、互いを撮り合った写真が公開されている。

【写真】なにわ高橋恭平と野村康太が互いを撮り合ったカフェショット①②

■かき氷の大きさに驚いたような笑顔を浮かべる高橋

野村は「きょへとおさんぽ」「#この笑顔守りたい」「#千切と國神」と添えて、計4点の写真を公開。ふたりは2026年8月7日公開の実写映画『ブルーロック』で共演する。

公開されたのは、野村が細縁メガネ＆黒Tシャツ姿でコーヒーカップを持つ横顔や、穏やかな笑みを浮かべた粗めのフィルム写真のようなカット。

そして、ロゴ刺繍入りニットキャップをかぶり、首にヘッドホンをかけた高橋と、黒のコーデュロイジャケットをまとった野村が並んで、青空を背景にしたツーショット自撮りも披露。

さらに、ジル サンダーのスウェットにネックレスを合わせた高橋がかき氷を前にした写真も公開。高橋は、かき氷を見ながら笑顔を浮かべている。テーブルにはカフェラテやアイスクリームも並んでおり、野村と高橋が楽しいカフェタイムを過ごしたことが想像できる。

コメント欄には「かわいい恭平くんが見られてうれしい」「ふたりともイケメンで眼福」「デート感メロい」「愛があふれてる」などといった声が続々と到着。

また高橋も自身のInstagramで、「康太とおさんぽ」と添えた写真を計3点公開している。

■野村は高橋とのツーショットを「#この笑顔守りたい」と添えて投稿

■高橋が投稿した⁡「康太とおさんぽ」ショット