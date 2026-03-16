【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は１５日夜（日本時間１６日未明）、イタリア北部のコルティナダンペッツォで閉会式が行われ、三つの会場群で広域開催された１０日間の熱戦に幕を下ろした。

２０３０年の次回大会はフランス・アルプス地方で開催される。

日本選手団は銀３、銅１のメダル計４個を獲得。前回北京大会の７個を下回り、２００２年ソルトレークシティー大会以来の金なしに終わった。最終日のアルペンスキー男子回転（座位）で鈴木猛史選手（３７）が銅に輝き、日本の冬季パラ通算メダル獲得数は１０１個となった。

閉会式は、１９５６年コルティナダンペッツォ冬季五輪の開閉会式などで使用され、今大会も車いすカーリングの会場となった競技場で開催。日本選手団は多くの選手が客席に駆けつけ、旗手を務めたスノーボード男子の小須田潤太選手（３５）と車いすカーリング混合ダブルスの小川亜希選手（５０）が笑顔で行進した。

今大会はウクライナ侵略を続けるロシア、同盟国ベラルーシの選手も国を代表して参加。反発したウクライナの選手らは開会式に続いて閉会式も欠席した。