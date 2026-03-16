全長3.4m！ レクサスなのに「ほぼ“軽自動車”サイズ」で反響あり！

2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」をはじめ、近年も各メーカーから魅力的な最新モデルや斬新なコンセプトカーが発表され、自動車ファンを楽しませています。

そうした華やかな未来のクルマたちに目を奪われる一方で、過去のモーターショーで喝采を浴びながらも市販化には至らなかった「早すぎた名車」たちを懐かしむ声も後を絶ちません。

【画像】超カッコイイ！ これが軽サイズの「レクサス」です！（20枚）

今回は、コンパクトカーやパーソナルモビリティへの実用的な需要が高まる現代において、「今の時代にこそ市販化してほしい究極の一台」としてSNSなど再評価を受けている、レクサスのウルトラコンパクトカーを取り上げます。

そのモデルとは、2015年にスイスの「ジュネーブモーターショー」で世界初公開された「LF-SA」です。

1989年のブランド創設以来、「LS」や「LX」といった堂々たる大型高級車で世界的な地位を築き上げてきたレクサス。

彼らが突如として提案したLF-SAのボディサイズは、全長3450mm×全幅1700mm×全高1430mmというものでした。

全長だけで比較すれば日本の軽自動車規格（3400mm以下）に肉薄するほどの短さであり、欧州市場においてもAセグメントに分類される極小サイズです。

しかし、そのスタイリングは廉価な街乗りエコカーとは完全に一線を画していました。

ボディサイズに合わせて最適化された立体的で彫りの深いスピンドルグリルや、リアホイールアーチ上の力強い削り出し造形は、まるで金属の塊から削り出されたような尋常ではない凝縮感を放ち、サイズ感を忘れさせるほどの圧倒的なオーラを漂わせていました。

さらに、インテリアの設計思想も極めて独創的です。

2＋2シーターという限られた空間を最大限に活かすため、なんと運転席のシート位置を固定してしまい、代わりにステアリングホイールやペダル類を前後させて最適なドライビングポジションを作り出すという、レーシングカー顔負けのアジャスタブル機構を採用していたのです。

この画期的なコンセプトカーに対し、現在SNSやインターネット上のコミュニティでは熱い反響が巻き起こっています。

「都内の狭い路地や駐車場事情を考えると、この軽自動車サイズのレクサスが喉から手が出るほど欲しい」「小さな高級車というジャンルは絶対に需要があるから売れるはず。現代の技術で今すぐ蘇らせてほしい」といった、実用性と高級感の両立を求める都市部ユーザーからの切実な声が後を絶ちません。

さらに、2023年末に登場して大ヒットを記録しているレクサスのコンパクトSUV「LBX」の成功を引き合いに出し、「LBXがこれだけ売れているのを見ると、10年前にLF-SAを企画したレクサスにはものすごい先見の明があったことが分かる」「もし今、このLF-SAが最新のEVとして登場したら、セカンドカー需要を一気に独占する大ヒット作になるはず」「コレ、EVで出してくれたら即買いするのになぁ」といった、当時の先見性を称賛しつつ電動化時代での復活を熱望するコメントも多く見受けられます。

LF-SAが発表された当時、レクサスの最小モデルは全長4.3m超のハッチバック「CT」であり、これほど小さな高級車はまだ時代が早すぎたのかもしれません。

しかし、「高級車イコール大型車」という長年の固定観念に果敢に挑んだLF-SAのパッケージングは、パーソナルモビリティへの関心が高まる今の多様化社会において、まさに真のラグジュアリーの形を体現していたと言えるでしょう。

幻のコンセプトカーが再び脚光を浴びる今、レクサスからの新たなサプライズを期待せずにはいられません。