プレミアリーグ 25/26の第30節 リバプールとトットナムの試合が、3月16日01:30にアンフィールドにて行われた。

リバプールはコーディ・ガクポ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）、ドミニク・ソボスライ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはドミニク・ソランケ（FW）、リシャルリソン（FW）、マティス・テル（FW）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。リバプールのドミニク・ソボスライ（MF）がゴールを決めてリバプールが先制。

ここで前半が終了。1-0とリバプールがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分、トットナムが選手交代を行う。souza（DF）からシャビ・シモンズ（FW）に交代した。

64分、リバプールは同時に3人を交代。リオ・ヌグモハ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）、イエレミ・フリムポング（DF）に代わりウーゴ・エキティケ（FW）、カーティス・ジョーンズ（MF）、モハメド・サラー（FW）がピッチに入る。

75分、トットナムは同時に2人を交代。マティス・テル（FW）、ジェド・スペンス（DF）に代わりランダル・コロムアニ（FW）、カラム・オルセシ（MF）がピッチに入る。

83分、リバプールが選手交代を行う。コーディ・ガクポ（FW）からトレー・ニョーニ（MF）に交代した。

後半終了間際の90分トットナムが同点に追いつく。ランダル・コロムアニ（FW）のアシストからリシャルリソン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

2026-03-16 03:30:15 更新