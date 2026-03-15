2月のパート・バイト時給は上昇　引き続き春の人材入れ替えで

求人サイトを運営する各社が2月のパート・アルバイトの時給動向を発表。春の進学や就職を控えて各社とも時給の上昇傾向が続いていることが分かった。

【前月は】1月度のパート・バイト時給、上昇傾向続く 春の人材入替控えて求人旺盛

■マイナビは42カ月連続で前年同月比プラス

13日、マイナビが2月の「アルバイト・パートの平均時給レポート」を発表した。全国平均時給は前年同月比32円増の1,298円となり、42カ月連続で前年同月を上回った。

地域別では北海道・東北が同56円増の1,186円、関東が同20円増の1,368円、甲信越・北陸が同43円増の1,202円、東海が同38円増の1,249円、関西が同34円増の1,290円、中国・四国が同80円増の1,212円、九州・沖縄が同59円増の1,188円と全てのエリアで前年同月を上回った。

最低賃金の改定時期にあった時給アップの傾向は落ち着いているものの、職種別で時給水準が低い「飲食・フード」は7カ月連続で平金時給がアップ。また「レジャー・アミューズメント」の求人件数は前月比1.69倍、前年同月比1.54倍と大きく増加しており、春先に向けて大学生アルバイトを早めに確保する企業側の意図があるという。

■ディップは5カ月連続で前年同月上回る

同日、ディップが2月の「アルバイト平均時給調査」を発表した。全国平均時給は前年同月比16円増の1,337円となり、5カ月連続で前年同月を上回った。「バイトル」に掲載された求人件数は同15.2%増の約400万件。

地域別では関東が同9円減の1,394円、東海が同62円増の1,313円、関西が同51円増の1,323円、九州が同73円減の1,248円となった。

■リクルートは11カ月連続で前年同月比プラス

同日、リクルートの調査研究機関『ジョブズリサーチセンター（JBRC）』が2月の「アルバイト・パート募集時平均時給調査（三大都市圏）」を発表。三大都市圏の平均時給は前年同月比67円増の1,323円となり、11カ月連続で前年同月を上回った。

地域別では首都圏が同75円増の1,369円、東海が同54円増の1,233円、関西が同58円増の1,287円となり、3地域とも前年同月を上回った。