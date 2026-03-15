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YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「ハーバード・スタンフォードの常識。世界のトップが「隠れて読んでいる」伝説の名著はこれだ。」と題した動画を公開。米国のトップ大学であるスタンフォード大学とハーバード大学で、ビジネスを志す学生たちがどのような本を読んでいるのかを、両大学で講座受講経験のある遠藤貴則博士（たか博士）が解説した。



動画ではまず、両大学で共通して読まれている「王道本」が紹介された。その一つが、ジム・コリンズ著の『GOOD TO GREAT（ビジョナリー・カンパニー２）』だ。たか博士は「普通の会社から偉大な会社になるための要素を体系化している」と述べ、企業経営の全体像を掴む上で必読の書であると位置づけた。また、ベン・ホロウィッツ著の『THE HARD THING ABOUT HARD THINGS』については、「スタートアップCEOの地獄のような意思決定のケーススタディ」と説明。教科書には載らないリアルな経営の困難と、その乗り越え方が学べる一冊だという。



さらに、両大学の特色の違いにも言及。たか博士は、スタンフォード大学を「実践的で新しいものを好み、起業家が多い（慶應大学のようなイメージ）」、ハーバード大学を「ブランドイメージが強く、伝統的で経営の根幹を重視する（東京大学のようなイメージ）」と分析した。その上で、各大学で推奨される本を紹介。スタンフォード大学では、既存事業を守りながら新規事業で自らを破壊する「両利きの経営」を説く『LEAD and DISRUPT』などが挙げられた。一方、ハーバード大学では、リーダーとしての自身の哲学や方向性を見つめ直す『TRUE NORTH』などが読まれているという。



たか博士は、これらの本は単に知識を得るだけでなく、ビジネスにおける困難な意思決定のシミュレーションとして非常に有効だと語る。世界のトップを目指すビジネスパーソンがどのような思考のOSをインストールしているのか、その一端が垣間見える貴重なブックリストとなっている。