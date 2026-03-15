ミルクマニアいちご登場♡濃いミルク感が楽しめる新フレーバー

チョコレート好きの間で話題の新ブランドミルクマニアから、待望のシリーズ第1弾「ミルクマニアいちご」が登場します。2026年3月31日より全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売。濃厚なミルクのコクと甘酸っぱい“いちご”を組み合わせた春らしい味わいが楽しめるチョコバーです。人気を集めるミルクマニアの新しいおいしさに注目です♡

ミルクの濃さが魅力の人気ブランド



ミルクマニアは、厳選したミルク原料を黄金比で配合することで生まれる“深いコク”と“まろやかな甘み”が特長のチョコバー。

バター香るビスケットとミルク風味顆粒を組み合わせた“さくっ＆ほろっ”とした独特の食感も人気を集めています。

2025年6月のテスト発売以降、SNSでは「濃さがクセになる」「ミルクの味わいがしっかり感じられる」といった声が広がり、「箱買いした」「毎日1本食べている」という継続購入の声も増加。

2026年1月の再販売では、わずか1か月で300万本を出荷するなど大きな注目を集めています。

ミルクマニア



参考小売価格：86円（税込）

内容量：1本

発売：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで販売中（一部取扱いのない店舗もございます。）

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甘酸っぱい新フレーバーいちご



シリーズ展開の第一弾として登場する「ミルクマニアいちご」は、ブランドの象徴でもある“濃いミルク感”に、甘酸っぱく華やかな“いちご”の味わいを組み合わせた新フレーバーです。

ミルクのコクを引き立てながら、春らしい爽やかさを感じられるバランスの良い味わいに仕上がっています。

さらに、ミルクマニアならではの“さくっ＆ほろっ”とした食感はそのままに、いちごの香りと酸味が加わることで、濃密なミルクの魅力がより一層引き立つ仕立てになっています。

ミルクマニアいちご



参考小売価格：86円（税込）

内容量：1本

発売日：2026年3月31日（火）

販売：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなど（一部取扱いのない店舗もございます。）

また、ブランドの世界観を楽しめるプロモーションとして、ミルクマニアのラッピングバスが2026年3月1日より都内で運行。

さらに公式Xでは、先行体験やオリジナルジグソーパズルが当たる25日連続キャンペーンも開催されています。

期間：2026年3月12日（木）12:00～4月6日（月）11:59

アカウント：ブラックサンダーさん【公式】

新しいご褒美チョコに注目



ミルクマニアは、手頃な価格ながら専門店級の濃いミルク感を楽しめるチョコバーとして注目を集めているブランド。

今回登場する「ミルクマニアいちご」は、甘酸っぱいいちごの風味が加わり、より華やかな味わいを楽しめる新フレーバーです。

毎日のちょっとしたご褒美やリラックスタイムのお供にぴったりのチョコレート♡これから始まるシリーズ展開にも期待しながら、まずは春らしい新作「ミルクマニアいちご」をチェックしてみてください。