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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、動画「【今週のAIトレンド丸わかり】Claudeに動く図解生成機能など実装/Mac miniを常時操作できる「Personal Computer」/Google Workspaceの新Gemini機能」を公開。この1週間で発表された最新AIツールの概要と使い方、そしてAI関連の最新ニュースをまとめて紹介した。



動画では、まず注目すべきAIツールのアップデートとして、AIチャット「Claude」に実装された3つの新機能が取り上げられた。1つ目は、テキストの指示でフローチャートなどの「動く図解」を生成する機能で、日本語にも対応している。2つ目は、MicrosoftのExcelやPowerPoint上でClaudeを直接操作できる連携機能だ。3つ目として、モバイルアプリの音声モードや文字起こし機能の改善も行われた。



次に、Perplexityが発表したAIエージェント「Personal Computer」を紹介。これは、Mac miniを常時稼働させることで、Mac内のファイルやアプリを遠隔で操作可能にするシステムだ。厳格な安全管理のもと、場所や使う端末を問わずMac mini上のツールやファイルを操作できるようになるという。



さらに、Google WorkspaceにAIモデル「Gemini」を活用した新機能が追加されたことも解説。Googleドキュメントでの下書き作成、スプレッドシートの自動作成、スライドでのプレゼン資料全体の生成、ドライブ内での高度なファイル検索などが可能になった。これらの機能はベータ版として、一部の有料プランユーザー向けに提供が開始されている。



動画の後半では、「最新AIニュース」として、NVIDIAが企業向けのAIエージェント基盤を開発中であることや、AnthropicがAIの大量監視や自律型兵器への利用を巡って米国防総省を提訴した件など、AI業界の最新動向が紹介された。



今回紹介された各ツールの多くはすでに利用可能となっており、興味のある方は詳細を確認し、自身の業務や学習に活用してみてはいかがだろうか。