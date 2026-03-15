◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本ーベネズエラ（2026年3月14日 ローンデポ・パーク）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す日本代表「侍ジャパン」は準々決勝でベネズエラと対戦。鈴木誠也外野手（31＝カブス）の負傷により、2回の守備から途中出場の森下翔太外野手（25＝阪神）が2―2の3回1死二、三塁から勝ち越しの3ランを放った。

佐藤輝明の右翼線を破る一打で同点に追いついた後の衝撃の一発だった。負傷交代した鈴木の代役として緊急出場となった森下が、スアレスが投じたチェンジアップをすくい上げる。

打球を見た森下は確信のガッツポーズ後に絶叫。その時、井端監督はベンチ前の柵をジャンプして飛び越え、打球の行方を見届けた後にド派手なガッツポーズを見せた。

その姿にSNS上でも「喜び方が選手以上で素敵」「井端監督、柵を乗り越え飛び出した！」「井端さんジャンプで柵越え、かっこいい」「50歳…身軽過ぎます（笑）」「柵越え！大谷さんに続いた笑」などのコメントが上がった。