お笑いタレントの渡辺直美さんは3月13日、自身のInstagramを更新。元Sexy Zone・中島健人さんとの密着ツーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：渡辺直美さん公式Instagramより）

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お笑いタレントの渡辺直美さんは3月13日、自身のInstagramを更新。元Sexy Zone・中島健人さんとの密着ツーショットを披露しました。

【写真】渡辺直美＆中島健人の密着ショット！

「ウェディングフォトみたいでキュン」

渡辺さんは「私が人生の中で出会った最も熱い男 @kento.nakajima_313 の最新アルバム曲『IDOL1ST』の中の一曲『Gods' Play』にてfeaturingさせていただきました！」と、10枚の写真と1本の動画を投稿。中島健人さんとの密着ツーショットやミュージックビデオでのワンシーンで抱きあう様子などを披露しています。

渡辺さんは、中島さんとのコラボについて「ありがとうケンティー！ こんな夢のようなコラボ嬉しすぎるし、ケンティーの世界に連れて行ってくれてありがとう！ 忙しいのに私のレコーディングにも参加してくれて沢山曲の説明してくれたの！」とつづり、楽しそうな撮影現場の様子を報告。この投稿に中島さんも「また遊ぼう、光の神様。by 闇の神」とコメントしています。

ファンからは、「まさかこんな超絶かっちょえぇ曲が出来るとは」「本当に神うんにょすぎるありがとう神」「イケてるお漢とイケてる女が二人で厨二病なの」「この2人が妙にしっくりカッコいい」「ハグされてる直美ちゃん乙女の顔してて可愛い」「や、やせた…？ 恋してる…？」「ウェディングフォトみたいでキュン」などの声が寄せられています。

吉沢亮さんと浴衣姿でのツーショット

2025年9月28日の投稿では、俳優・吉沢亮さんとのツーショットを披露している渡辺さん。2人とも浴衣姿で人力車に乗り、ピースポーズ。テレビ番組の企画での吉沢さんのサプライズ出演に「6年ぶりの再会でしたが、ずっと頭真っ白でロケのことあんまり覚えていません。笑 国宝が横にいるプレッシャーから途中でわけわからなくなり、変な告白してました。今でも寝る前になんであんなこと言ったんだろう。って自分でもトラウマになってます笑笑」と極度に緊張したことを明かしました。(文:福島 ゆき)