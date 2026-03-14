「ウェディングフォトみたい」渡辺直美、中島健人との密着ツーショットに「乙女の顔」「恋してる…？」
お笑いタレントの渡辺直美さんは3月13日、自身のInstagramを更新。元Sexy Zone・中島健人さんとの密着ツーショットを披露しました。
【写真】渡辺直美＆中島健人の密着ショット！
渡辺さんは、中島さんとのコラボについて「ありがとうケンティー！ こんな夢のようなコラボ嬉しすぎるし、ケンティーの世界に連れて行ってくれてありがとう！ 忙しいのに私のレコーディングにも参加してくれて沢山曲の説明してくれたの！」とつづり、楽しそうな撮影現場の様子を報告。この投稿に中島さんも「また遊ぼう、光の神様。by 闇の神」とコメントしています。
ファンからは、「まさかこんな超絶かっちょえぇ曲が出来るとは」「本当に神うんにょすぎるありがとう神」「イケてるお漢とイケてる女が二人で厨二病なの」「この2人が妙にしっくりカッコいい」「ハグされてる直美ちゃん乙女の顔してて可愛い」「や、やせた…？ 恋してる…？」「ウェディングフォトみたいでキュン」などの声が寄せられています。
【写真】渡辺直美＆中島健人の密着ショット！
「ウェディングフォトみたいでキュン」渡辺さんは「私が人生の中で出会った最も熱い男 @kento.nakajima_313 の最新アルバム曲『IDOL1ST』の中の一曲『Gods' Play』にてfeaturingさせていただきました！」と、10枚の写真と1本の動画を投稿。中島健人さんとの密着ツーショットやミュージックビデオでのワンシーンで抱きあう様子などを披露しています。
ファンからは、「まさかこんな超絶かっちょえぇ曲が出来るとは」「本当に神うんにょすぎるありがとう神」「イケてるお漢とイケてる女が二人で厨二病なの」「この2人が妙にしっくりカッコいい」「ハグされてる直美ちゃん乙女の顔してて可愛い」「や、やせた…？ 恋してる…？」「ウェディングフォトみたいでキュン」などの声が寄せられています。