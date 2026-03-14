3月13日放送の『ラヴィット！』（TBS系）の構成をめぐり、SNSがザワついている。

「全体的に妙な雰囲気が漂っていたんです」（芸能記者）

一体、現場で何が起きていたのか。

「この日は、アニメ映画『パリに咲くエトワール』で声優を務める當真あみさん、嵐莉菜さん、尾上松也さんがゲストとして登場し、オープニングで紹介されました。

ところが、その後、本来ならあるはずの芸人の紹介や、麒麟・川島明さんによる“ゆるいいじりトーク”が一切ないまま、次のコーナーに移ったのです。

しかも、なぜかチャイムとともに始まったのが『朝から元気をもらえる10分中継』。南波雅俊アナが神奈川県・湘南の二宮町の海岸から、解禁されたばかりの地引き網漁を生中継でレポートしました」（同前）

視聴者は、まるで別の番組を見ているような感覚に襲われたのか、Xでは次のような声が上がった。

《今日、変じゃない？》

《さすがに今日の放送は水ダウの企画か何かだと信じたい》

と、『水曜日のダウンタウン』（同系）の“説”にまつわる企画ではないかと疑うむきも。さらに、

《いま見てるけど、これリニューアルの布石？》

と、最近ささやかれている番組リニューアルの前触れではないか、という指摘も見られた。芸能プロ関係者はこう語る。

「後半には杉浦太陽さんが登場。ジャングルポケットの太田博久さん、くっきー！さんという“パパ芸人”に、週末に家族で楽しめるホットプレート料理を教える企画がおこなわれました。

右上のテロップは『週末に楽しもう！超簡単料理教室』という、ガチガチの情報番組のような文字。さらに、それぞれ3人が作った料理を、子ども3人が審査していました。

このあとは同じくスタジオで、『1000人に聞いた！ラヴィット！世代差ランキング』という企画が実施されました。10代から50代までの各世代が好きな学園ドラマを予想して当てる内容で、『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）を思わせるようなコーナーでした。はっきり言えば、番組のスタート当初に逆戻りしている展開でしたね」（同前）

実際、リニューアルに関する報道もなされている。

「2月24日、『ピンズバNEWS』が、番組の視聴率低迷を受けて芸人中心のゲスト構成を見直し、タレントやアイドルの起用を増やす可能性を報じました。さらに時事ネタの解禁も検討されているといいます。川島さんも“芸人が減る”という噂について『そんなに変わらないんで。安心してください』と語っていましたが、どこか含みを持たせた言い方でした」（同前）

フォーマットからテロップなどの細かいギミックまで、“違和感だらけ”の構成は、単なる実験回なのか。それとも本格リニューアルのシグナルなのか……。