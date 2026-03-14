たった200行の純粋なPythonコードだけで構成されGPTの学習と推論を実行できる「MicroGPT」をインタラクティブに解説

たった200行の純粋なPythonコードだけで構成されGPTの学習と推論を実行できる「MicroGPT」をインタラクティブに解説