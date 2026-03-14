【TGC】乃木坂46金川紗耶、ハーフツイン＆メガネ姿で会場魅了 圧巻のスタイル披露
アイドルグループ・乃木坂46の金川紗耶が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。抜群のスタイルと、ハーフツインにメガネを掛けたチャーミングな装いで観客の視線をくぎ付けにした。
【写真】あざとポーズで魅了した一ノ瀬美空らも登場！
金川は、鮮やかなピンクのインナーに、繊細な透け感が目を引くホワイトのレースカーディガンを羽織った春らしい装い。ボトムスにはワイドシルエットのデニムを合わせ、ウエスト部分にタイを垂らす遊び心のある着こなしを披露した。手元には真っ赤なハート型のミニバッグでキュートな雰囲気を添えた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
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金川は、鮮やかなピンクのインナーに、繊細な透け感が目を引くホワイトのレースカーディガンを羽織った春らしい装い。ボトムスにはワイドシルエットのデニムを合わせ、ウエスト部分にタイを垂らす遊び心のある着こなしを披露した。手元には真っ赤なハート型のミニバッグでキュートな雰囲気を添えた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。