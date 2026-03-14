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YouTubeチャンネル「発男道場【麻雀解説ch】」が動画を更新。今回はMリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」で活躍し、初代Mトーナメント王者でもある渋川難波プロの半生に迫るインタビューが公開されました。



麻雀との出会いから、親の猛反対を押し切ったプロ入り、公式解説者からMリーガーへという異例の成り上がり、そして妻・早川林香プロとの驚きの馴れ初めまで、赤裸々に語られています。



■麻雀漫画だらけの家で育ち、1人で遊んだ幼少期

渋川プロが麻雀のルールを知ったのは小学1年生の頃。父親が麻雀漫画好きだった影響で、家にあった麻雀牌を使って1人で遊んでいたといいます。

中学・高校時代は卓球部に所属し一度麻雀から離れますが、大学時代に点数計算の仕組みを覚え、インターネット麻雀「天鳳」に出会ったことで再び深くのめり込んでいきました。



■「意地でも就職しなかった」親の猛反対と1年の無職期間

大学卒業後、ネット麻雀で培った自信から「よくわからない仕事をするより、自分が強い麻雀の仕事をした方がいい」とプロ入りを決断します。

しかし、ご両親からは「麻雀プロなんて訳がわからないからやめとけ」と猛反対を受けました。それでも渋川プロは「意地でも就職しなかった」と語り、親を説得するために地元・広島で1年間“無職”の期間を過ごすという強行突破に出たエピソードを明かしました。



■公式解説からの成り上がりと「視聴者ファースト」への変化

上京後、日本プロ麻雀協会に入会すると、プロ2年目で「雀竜位」を獲得するなど早くから頭角を現します。さらに、学生時代から趣味で行っていた実況配信の経験が活き、Mリーグの公式解説者に抜擢されることになります。

解説者としては、「自分の理屈を伝えることより、見ている人が楽しいのが一番大事」と語るように、視聴者目線へと意識を変化させたことが好評を博しました。その見事な解説と確かな雀力が評価され、見事にMリーガー（KADOKAWAサクラナイツ）へのドラフト指名を勝ち取りました。



■妻の麻雀をバッサリ「酷評」？ 驚きの馴れ初め

動画の終盤では、妻である早川林香プロとの馴れ初めについても言及。飲み会で早川プロが自身の対局について「本当にミスがなかった」と語っていたところ、後日その動画を見た渋川プロが「正解が2、3個しかなかった。あとはミスしかなかった」とバッサリ酷評したのが始まりだったと明かします。

普通なら絶縁されてもおかしくない展開ですが、「なぜかそこから仲良くなった」と笑いを交えて振り返りました。



現在は第一子も誕生し、子育てと麻雀を両立させながらメリハリのある生活を送っているという渋川プロ。「麻雀打ってればいい時代は終わった。オールラウンダーな人になりたい」と語り、自身の活躍を通じて麻雀界のさらなる発展に貢献していく覚悟を見せています。