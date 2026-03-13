電車の中でも…


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「みゆはちぃちゃい女の子」…？

やたらと「幼く見られる」というアピールをしてくる女子大生が抱える衝撃の秘密。

婚活の末に結婚し、すでに実家を出ているきよか。そんな彼女がある日実家に立ち寄ると、大学生の弟の彼女・みゆと出会います。みゆは大学1年生であるにも関わらずきよかの夫の膝に座ろうとしたり、「童顔で小学生に間違われる」と自称したりと、やたらと「幼く見られる」というアピールをしてきました。

彼女の行動に引いてこそいたものの、初めはそこまで気にしていなかったきよかですが、次第にエスカレートするみゆの行動でトラブルに巻き込まれていってしまい…？

『欲しがるあの子を止められない』のぱん田ぱん太さんによる、衝撃エピソードをお送りします。

※本記事はぱん田ぱん太著の書籍『ちっちゃくてかわいいワタシ　痛すぎる勘違い女の正体』から一部抜粋・編集しました。

洋服を勝手に「借りた」みゆに対し、きよかは事情を聞くことに。しかし全く悪びれもしない彼女に呆れ、さらには「気に入った服があるなら譲る」という話まですることになるのですが、みゆはなぜかその申し出を受けることなく帰ってしまいます。

申し出のどこが不満だったのか、彼女の態度にモヤモヤを抱えたきよかは…？

不気味に見える弟の彼女


いくらなんでも図々しい…


いじわるとかちゃうくて


なんか文句あんのか


お電車さん乗ったことなーい！


家族みんな私の事


なんでわざわざ…


他人のふりしよ…


さっきから声がバカでかいのは


女性の平均身長、知っとる？


一体何がそんなに彼女の「幼いアピール」への衝動を駆り立てるのでしょうか。

もしあなたがみゆのような人物に出会ったら、どうしますか？

著＝ぱん田ぱん太／『ちっちゃくてかわいいワタシ　痛すぎる勘違い女の正体』