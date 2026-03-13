目力が上がる黒マスカラ「目力を上げる」テクニック







服にあわせて、メイクの見直しも必要不可欠。特別な色を使っているわけではないのに目にとまる、シンプルだけど今っぽい。服とメイクの相性をヒントに、どこから見てもパーフェクトな女性をめざして。







カジュアルなトップスと「目力が上がる黒マスカラ」

たとえばカジュアルなTシャツやスエットを手抜きに見せないために、黒マスカラで目元をきりっと引き締めて。ボリュームというよりセパレートされたキレイなカールを重視して、洗練さも意識。



【つけ方のポイント】

ビューラーでつけたカールをキープするように、極細ブラシのマスカラで根元からしっかり塗布。アイラインはなし。目元を上品にしたぶん、リップの色をあえてハズしのオレンジで、スエットに似合うカジュアルさを。







【使用したマスカラ】

1.エレガンス カールアメイジング マスカラ BK10 4,400円／エレガンス コスメティックス 下まつ毛にも塗りやすい、3.2mmの超極細ブラシがまつ毛一本一本を根元からキャッチ。汗や涙にも強いウォータープルーフ処方。







（美容のプロ14人に聞き込み）

