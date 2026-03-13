¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û10-FEET¡¢±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¼çÂê²Î¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤òÆ³¤¤¤¿±¿Ì¿¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¡×
10-FEET¤¬3·î18Æü¡¢Ìó1Ç¯8¥ö·î¤Ö¤ê22ËçÌÜ¤ÎCD¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£É½Âê¶Ê¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ï±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¸¶ºî¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ä¤Ã¤¿»ä¤Ë¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¡¼¡ª¡×¨¡¨¡¤È¤Ïºî»ì¤Èºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿TAKUMA (Vo, G)¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£Æ±¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¼çÂê²Î¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿´î¤Ó¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ï¤Ò¤È¤ÄÁ°¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×¤È¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë²Î¤â¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¥Ï¥í¡¼¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¡×°Ê¹ß¡¢¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤Ç¶Ë¤á¤¿¥·¡¼¥±¥ó¥¹Í×ÁÇ¤ò»ý¤Ä¥Ç¥¸¥í¥Ã¥¯´¶¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¤Î¿¶¤êÀÚ¤êÊý¤âÄ°¤¤É¤³¤í¤È¸À¤¨¤ë¡£¤¬¡¢10-FEET¤é¤·¤¤3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥¨¥â¤¤²Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤»¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò·Ð¤¿¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿10-FEET¤ÎºÇ¿··¿¤È¸À¤¨¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò³Ú¶Ê¤«¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢TAKUMA¡¢NAOKI (B, Vo)¡¢KOUICHI (Dr, Cho)¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ°¤¤È¤ê¤¿¤¤¡£
22nd CD¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ë¤ÏÉ½Âê¶Ê¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×¤È¡Ö²æ¼ç²æ¼ç²æ¼ç¡ÁOh!Soccer!¡×¤Î·×3¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£Á°½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Î¾¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤È¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤¿Èà¤é¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö²æ¼ç²æ¼ç²æ¼ç¡ÁOh!Soccer!¡×¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥µ¥¦¥ó¥ÉÅª¤Ë10-FEET°õ¥Þ¥·¥Þ¥·¤Î3¶Ê¤À¡£
º£²ó¤ÎBARKS¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤ÎÀ©ºî¤ÎÇØ·Ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á°½Ò¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤òÊª¸ì¤ë¡Ö²æ¼ç²æ¼ç²æ¼ç¡ÁOh!Soccer!¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤ò¿Ö¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£¡Èº£¤³¤½¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤ä¡É¤Ã¤Æ
¢£KOUICHI¤¬¤¤¤¤Ê¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ
¨¡¨¡TAKUMA¤µ¤ó¤Ï¸µ¡¹¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¸¶ºî¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Á°±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤òACIDMAN¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©
TAKUMA¡§ACIDMAN¤ÏÍ§Ã£¤À¤«¤é¡¢Í§Ã£¤¬¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡NAOKI¤µ¤ó¤ÈKOUICHI¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
NAOKI¡§ËÍ¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ACIDMAN¤Î3¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¡¢´º¤¨¤Æ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤½¤Î¸å¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Ï¡¢Á´9ÏÃ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ÆÏÃ¡¢°ã¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡È¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡É¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©
KOUICHI¡§¤½¤ì¤Ï¤Ê¤é¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£
NAOKI¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£
TAKUMA¡§¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¸«¤Ê¤¬¤é´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤è¡£¸¶ºî¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ç²è¤â¥É¥é¥Þ¤â¥¢¥Ë¥á¤âºî¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¤Ê¤ëËÍ¤Ï¿Í´Ö¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
TAKUMA¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¹¤´¤¤¥Ð¥ó¥É¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¢¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢±Ç²è¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£²ó¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Ç°´ê¤Î¼çÂê²ÎÃ´Åö¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ï¤Ò¤È¤ÄÁ°¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×¤«¤é°ìÅ¾¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¥Ï¥í¡¼¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¡×°Ê¹ß¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤Ç¶Ë¤á¤¿¥·¡¼¥±¥ó¥¹Í×ÁÇ¤ò»ý¤Ä¥Ç¥¸¥í¥Ã¥¯´¶¤È¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢²Î¤â¤Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
KOUICHI¡§¥Ç¥â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤â¤¦¤Û¤Ü¤³¤Î·Á¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¥Ï¥Þ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±´ü¤¬Æþ¤Ã¤¿¶Ê¤è¤ê¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç¤¦¤ä¤í¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡¡Ö¹ç¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤Ë¡©
KOUICHI¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
NAOKI¡§ÅÚ½¤µ¤â´Þ¤á¡¢¥í¥Ã¥¯¿§¤¬Ç»¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡±Ç²è¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Ï²¿¤«¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
KOUICHI¡§¤¤¤äÆÃ¤Ë¤Ï¡£2¶ÊÄó°Æ¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Ð¥ó¥É¤Ç»Å¾å¤²¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¶Êºî¤ê¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
KOUICHI¡§¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ÜºÙ¤Ê»ñÎÁ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤Î2¶Ê¤ÏºÇ½é¡¢²¿¤ò¼è¤Ã³Ý¤«¤ê¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
TAKUMA¡§1¶Ê¤Ï¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤ÇÆ±´ü¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦1¶Ê¤¬¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¶Ê¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ´ü¤Ëºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²»³Ú³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ËÍ¤Ï¶Ê¤ò¤±¤Ã¤³¤¦¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î1¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤È¥Ç¥â¤¬¤Ç¤¤¿»þ´ü¤¬¡¢¤ï¤ê¤È¶á¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡£Åö»þ¡¢¡Öéçµ¤Ï°¡×¤È¤«¡Ö¥Ò¥È¥ê¥»¥«¥¤¡×¤È¤«¡Ö¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡×¤È¤«¤È¤ï¤ê¤ÈÂ°À¤¬¶á¤¤¡¢Æ±´ü¤â¤¢¤Þ¤êÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃË¤é¤·¤¯¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤Ç¤â¤Ã¤Æ¥¨¥â¤¯¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤¬¤¹¤Ç¤Ë²¿¶Ê¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Î¥Ç¥â¤¬¤Ç¤¤¿Åö½é¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Ïº£¤Î10-FEET¤Ë¤ÏÍ×¤é¤ó¤ä¤í¤Ê¡¢¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤í¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤Ê¤é¥½¥í¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤Ç¤â¡¢10-FEET¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡¢¤È¡£
TAKUMA¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤È¤«¡Ögg»¸Á³¡×¤È¤«¡Öhelm¡ÇN bass¡×¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë»þ¤¬Î®¤ì¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ÎÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Í¥¿¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤í¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¡¢10-FEET¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ë¶ÊÉÕ¤¤ÎÆ°²è¤Ë¤·¤Æ¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Þ¤À¥Ç¥â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢KOUICHI¤¬¤¿¤Ö¤ó¡Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤â¤¨¤¨¤ä¤ó¡É¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Öº£¤³¤½¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤ä¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Ç¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
KOUICHI¡§¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡±Ç²è¤Ë¹ç¤¦¤È»×¤¦°ÊÁ°¤Ë¡£
KOUICHI¡§Ã±½ã¤Ë¶Ê¤È¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
NAOKI¡§¡ÈÌë¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¹Ô¤¯ ²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡É¤È¤¤¤¦ºÇ½é¤Î2¹Ô¤Î²Î»ì¤â¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤«¤é¡£
TAKUMA¡§¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ê¤é¤Ê¤ª¤Î¤³¤È¡¢¤³¤ì¤â¸õÊä¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤ò±Ç²è¥µ¥¤¥É¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤³¤ì¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
TAKUMA¡§¼çÂê²Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Áý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢Ä¾¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î»ì¤â¤ª¤ª¤«¤¿¤³¤Î·Á¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¶Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢TAKUMA¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¥Ç¥â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
KOUICHI¡§¥Ç¥â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü¤³¤Î·Á¤Î²Î»ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Û¤Ü¥Ç¥âÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤¸¤ã¤¢¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ä¥É¥é¥à¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ìÏ«¤»¤º¡©
NAOKI¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£TAKUMA¤Ï¡¢ËÍ¤é¤¬¹Í¤¨¤½¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ò¤ÈÉ®½ñ¤¤Çºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬ËÍ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TAKUMA¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤É½¸½¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¡Ä¡Ä¤¿¤È¤¨¤Ð¡Öéçµ¤Ï°¡×¤È¤«¡Ö¥Ò¥È¥ê¥»¥«¥¤¡×¤È¤«¤Ï¡¢º£¤Î²¶¤Î°ìÈÖ¥¡¼¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê²Î¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ò¹¶¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤âÈ¾²»¤«°ì²»¤°¤é¤¤²¼¤Î¥¡¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌµÍý¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¥¡¼¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À²Î¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬µÕ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¨¥â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¤³¤ì¤Ê¤ó¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¤Ò¤ÈÉ®½ñ¤¤Ë¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë´°À®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥È¥í¡¢A¥á¥í¡¢B¥á¥í¡¢¥µ¥Ó¡¢´ÖÁÕ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±¿Ì¿¤Î¤è¤¦¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡TAKUMA¤µ¤ó¤Ï¶Ê¤´¤È¤ËÀ¼¤Î½Ð¤·Êý¤ä²Î¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ï°ìÈÖÃÏÀ¼¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TAKUMA¡§¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¤É¤ì¤À¤±À¸¤¤è¤¦¤¬¡¢°ìÀ¸¸ÉÆÈ¤ä¤Ê¤È»×¤¦¤·
¢£Ã¯¤·¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È
¨¡¨¡Á°²ó¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢²»³ÚÅª¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤¢¤ÈÁ°¸å´Ø·¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÏ¤ò»ý¤Ä¾ì½ê¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¶Ê¤Î°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¥µ¥Ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤â¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×Æ±ÍÍ¡¢Á´Éô¤¬¥µ¥Ó¤ß¤¿¤¤¤ËÄ°¤³¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
TAKUMA¡§¥µ¥Ó¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡²Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥¦¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤Ã¤¿¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤â¡¢NAOKI¤µ¤ó¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¡¢KOUICHI¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥à¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¼ª¤Ë»Ä¤ë¤·¡¢´ÖÁÕ¤Î¥¥á¤â¼ª¤Ë»Ä¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÁ´Éô¤¬¥µ¥Ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
TAKUMA¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥á¤âÃæ³ØÀ¸¤Ç¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¡È¤³¤ì¤ä¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦3¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡¢¤¤¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£
¨¡¨¡¥Ù¡¼¥¹¤â¥É¥é¥à¤â¤«¤Ê¤ê¥¿¥¤¥È¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¿ô¤¬Â¿¤¤¤È¤«¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥ì¥¤¤¬¼ª¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢²»ºî¤ê¤Ç¤±¤Ã¤³¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NAOKI¡§²»ºî¤ê¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¹üÂÀ¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤µ¤ó¤È¡¢¡È¥¿¥¤¥È¤À¤±¤É¡¢ÂÀ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃË¤Ã¤Ý¤¤¡É¤È¤¤¤¦²»¿§¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥Ù¡¼¥¹¤Î²»¿§¤Ï¥ê¥º¥à¤ò¥½¥ê¥Ã¥É¤Ë¹ï¤à¤È¸À¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥¤¥ó¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß¤Ä¤Ä¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¼ª¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
NAOKI¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬²Î¤È¤ÎÆëÀ÷¤ß¤â¡¢¶ÊÄ´Åª¤Ë¤â°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡KOUICHI¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥à¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¡©
KOUICHI¡§ËÍ¤â¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë²»¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Æ±´ü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤è¤ê¤ÏÀ¸´¶¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤á¤Ë¤·¤¿¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡¥Õ¥ì¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
KOUICHI¡§¤½¤ì¤Ï¤â¤¦´¶¤¸¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¡£
¨¡¨¡¼ê¿ô¤ò¤½¤ó¤Ê¤ËÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡©
KOUICHI¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤â²Î¤â¤Î¤Î¶Ê¤ä¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢²Î¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¥É¥é¥à¤Ï¤³¤ì¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¨¡¨¡¡È¾¯¤·¤À¤±ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è ¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤µ Î¹¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¡É¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë2ÈÖ¤ÎB¥á¥í¤Î¥É¥é¥à¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬1ÈÖ¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥À¥ó¥À¥ó¥À¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ð¥¹¥É¥é¤Î¥¥Ã¥¯¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
KOUICHI¡§¤½¤³¤ÏTAKUMA¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Å¸³«¤ò¾¯¤·²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¡¢Ä°¤±¤ÐÄ°¤¯¤Û¤É¡¢À÷¤ß¤Æ¤¯¤ëÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºî¤Ã¤¿½ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢º£²ó¤Ï¡È¤³¤ì¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦2¶Ê¤«¤é±Ç²è¥µ¥¤¥É¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×¤Î¼¡¤Ë¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸«¤»Êý¤È¤·¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×¤«¤éÂÐ¶Ë¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
NAOKI¡§¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×¤Ï¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢À¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤Î°Õ³°À¤â¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶ÊÄ´¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤âÎ¾¶ËÃ¼¤Î¤â¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤â¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
TAKUMA¡§ËÍ¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤Í×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤È¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥í¥Ã¥¯¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ç¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë´ö¤Ä¤«¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¼´Â¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤ä¤ê´·¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½»×¤¤¤Ã¤¤ê¤Ç¤¤ë¤·¡¢¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¤·¡¢²¿¤è¤ê¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÁ´Á³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ä¤ÈË°¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯Ç³¤¨¤¿¤¤¤È¤«¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤É½¸½¤â¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬²»³ÚÅª¤Ë¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÉ½¸½¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Æ¸Äç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥É¥¥É¥¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤Ï¤¤¡£
TAKUMA¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤Ç¤¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×¤ÎÀè¤Ë¡¢²áµî¤ËÃµ¤·¤¿¤é¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤·¤Æ¡¢²Î¤¨¤½¤¦¤Ê¶Ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ä¤¿¤é¤á¤Ã¤¿¤éµÕÄ¥¤ê¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤Ø¤½¶Ê¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡£Ã¯¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤âÀäÂÐ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Í¤ó¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¡ÖReÊýÄø¼°¡×¤â¡Ögg»¸Á³¡×¤â¡Öhelm¡ÇN bass¡×¤âºî¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë³Ú¶Ê¤¬¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡·è¤·¤Æ¸¶ÅÀ²óµ¢¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¡£
KOUICHI¡§¤¿¤Þ¤¿¤Þº£²ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
TAKUMA¡§¤½¤¦¤ä¤Ê¡£¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÈâ¤¬³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤ò´Þ¤á¡¢¼¡¤Î¶Ê¡¢¼¡¤Î¶Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤ê¹ÃÈå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ÕµÁ¤Î¤¢¤ëÀ©ºî¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤ò¤³¤ì¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Î²Î»ì¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Áý¤ä¤·¤¿¤êÄ¾¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Û¤É±Ç²è¤Ë¤Ï´ó¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
TAKUMA¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÍ§¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤âÄ°¤³¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Î»ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§¤â¤¦50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤â30Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ä¤í¤¦¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤É¤ì¤À¤±À¸¤¤è¤¦¤¬¡¢°ìÀ¸¼ä¤·¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢°ìÀ¸¸ÉÆÈ¤ä¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢Ã¯¤·¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤¿¤À¸ý¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ½¸½¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¨¡¨¡¤¸¤ã¤¢¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬±¾¡¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë¡©
TAKUMA¡§¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿²Î»ì¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢Ä¾¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ó¤»¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢´ó¤»¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¤³¦´Ñ¤ä¿´ÌÏÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¸µ¡¹¤½¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ó¤»¤ë¤³¤È¤âËÍ¤Ï¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Î»þ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤²Î»ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç´ó¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»þ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¡È¤³¤Î¶Ê¤¬°ìÈÖ¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²»³Ú¤â²Î»ì¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¶Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢±¿Ì¿¤ä¤Ã¤¿¤ê¤Ë½à¤¸¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
TAKUMA¡§¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤í¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆWIN-WIN¤Ë¤Ê¤ë¶Ê¤â²¿¶Ê¤«¤Ïºî¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ï¥Ç¥â¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Û¤Ü¤³¤Î²Î»ì¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±Ç²è¥µ¥¤¥É¤Î¿Í¤¬¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¡¢ËÍ¤â¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤¬±Ç²èÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²¿¶Ê¤«ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¨¤¨¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢±Ç²è¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Á´Á³¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤³¤ì¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤ÆÁª¤Ö¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¹¬¤¤²Î¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¯¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤êºî¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡È¾¯¤·¤À¤±ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã»É¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡£¾¯¤·¤À¤±¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á´Á³ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ã¤È¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤»¤¤¤«¡¢¶Ê¤òÄ°¤¯¤¿¤Ó¡¢¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¥°¥µ¥Ã¤È¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
TAKUMA¡§ËÍ¤â¤º¤Ã¤È¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢£¤«¤Ä¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«
¢£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤½¼¼Â¤·¤Æ¤Þ¤¹
¨¡¨¡¤µ¤Æ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¡Ö²æ¼ç²æ¼ç²æ¼ç¡ÁOh!Soccer!¡Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÏÂçºå¥¬¥¹²þ¤áDaigas¤Î¥°¥ë¡¼¥×ÁÏ¶È120¼þÇ¯µÇ°CM¤ËÄó¶¡¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È¥¬¥¹¥¬¥¹¥¬¥¹ ¥ª¡¼¥µ¥«¡¼¡É (²Î»ìÉ½µ¤Ï¡È²æ¼ç²æ¼ç²æ¼ç Oh!Soccer!¡É)¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢Daigas¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©
TAKUMA¡§¤¤¤ä¡¢¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ËDaigas¤µ¤ó¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ç¥â¤¬¡¢¤½¤Î²Î»ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡È²æ¼ç²æ¼ç²æ¼ç Oh!Soccer!¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£º£Ç¯¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¡ÈOh!Soccer!¡É¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤á¤Á¤ãµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤â¤¦Âçºå¥¬¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Daigas¤Ê¤ó¤Ç¡¢Âçºå¥¬¥¹¤À¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡ÖDaigas¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡¢Â¾¤Î²Î»ì¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈÌÀÆü¤«¤éDaigas¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Ä¤Ä¡¢¡ÈÃÏµå¤Î¥«¥é¡¼¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò³Ý¤±¤Æ¡¢¡ÈOh!Soccer!¡É¤ò¡ÈÌÀÆü¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Àº£²ó¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²Î»ì¤òÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈOh!Soccer!¡É¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤«¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤¬¥Á¥ã¥ó¥È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È´üÂÔ¤·¤Ä¤ÄÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡È²æ¼ç¡É¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¡ØSIDOOH/»ÎÆ»¡Ù¤È¤¤¤¦¥Þ¥ó¥¬¤¬¸µ¥Í¥¿¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§¤è¤¯¤´Â¸ÃÎ¤Ç¡£¤¢¤Î¥Þ¥ó¥¬¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀãÂ¼¸»ÂÀÏº¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤¬¤³¤Î¡È²æ¼ç¡É¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
TAKUMA¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸»ÂÀÏº¤¬¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¾®Åá¤Ë¡ÈÂç²æ¼ç¡È¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤¯¤À¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Daigas¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï10-FEETÎ®¤Î¥á¥¿¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§¥á¥¿¥ë¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤À¤í¤¦¡©
¨¡¨¡¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ëºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§¤¤¤ä¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ëºî¤Ã¤¿¤â²¿¤â¡¢¥Ô¥Ã¤Æ¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
KOUICHI¡§¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤¬¡£
TAKUMA¡§¤Û¤ó¤Þ¤Ë5ÉÃ¤°¤é¤¤¤Ç¤Ç¤¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡ÖDAVE ROAD¡×¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÖBE NOTHING¡×¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢1Ê¬¤È¤«2Ê¬¤Î¶Ê¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡ÖDO YOU LIKE¡Ä?¡×¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Öjoker stomper¡×¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö123456789101112¡×¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¤À¤¤¤Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡5ÉÃ¤Ç¤Ç¤¤¿¶Ê¤ËNAOKI¤µ¤ó¤ÈKOUICHI¤µ¤ó¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¥É¥é¥à¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¡£
KOUICHI¡§¤Ï¤¤¡£5ÉÃ¤Ç¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
NAOKI¡§¥Ù¡¼¥¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¡£
¨¡¨¡Ä°¤¤É¤³¤í¤Ï¡©
KOUICHI¡§ºÇ¸å¤Î¥¥á¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡È¥À¥ó¥À¥ó¥À¥ó ¥À¥ó¥À¥ó¥À¥ó ¥À¥ó¥À¥ó¥À¥ó¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
TAKUMA¡§¤¢¡¼¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤É¤³¡©
NAOKI¡§¥Ø¥ô¥£¤Ê²»¿§¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£
TAKUMA¡§¥æ¥Ë¥¾¥ó¤Î¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡È¥¿¥º¥¿¥º¥¿¥º ¥¿¥º¥¿¥º¥¿¥º¡É¤ä¤í¡£¤Ç¡¢²¶¤¬¡È¥¸¥ã¥º¥¸¥ã¥º¥¸¥ã¥º ¥¸¥ã¥º¥¸¥ã¥º¥¸¥ã¥º¡É¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥·¥ó¥³¥Ú¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥æ¥Ë¥¾¥ó¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£¤·¤«¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡¢¥¢¥Û¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡£¤³¤ìÀäÂÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¦¡¢¤·¤«¤âºÇ¸å¡¢¤Þ¤¿3¿Í¤Ç¡È¥À¥À¥À ¥À¥À¥À¡É¤Ã¤Æ¡£
KOUICHI¡§Á´Éô¹ç¤ï¤»¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
NAOKI¡§¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö²æ¼ç²æ¼ç²æ¼ç¡ÁOh!Soccer!¡Á¡×¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Î3¶Ê¤ÎÊÂ¤Ó¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
TAKUMA¡§¤á¤Ã¤Á¤ã½¼¼Â¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤½¼¼Â¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡5·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ã10-FEET ¡È²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡É ONE-MAN TOUR 2026¡ä¤¬½©¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ä¤½¤ì°Ê³°¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
KOUICHI¡§¤½¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¡ãµþÅÔÂçºîÀï¡ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¥Õ¥§¥¹¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¼þÇ¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤ë¤È¤«¡¢Í§¤À¤Á¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤«¡£ËèÇ¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡À©ºî¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
KOUICHI¡§¤â¤Á¤í¤ó¡¢À©ºî¤â¤ä¤ê¤Ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥³¥ê¥ó¥º¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤í¤½¤í¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TAKUMA¡§¤¤¤ä¡¢¤º¤Ã¤È¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤¤¤Äº¢½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUMA¡§¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ÍèÇ¯¤È¤«¤Ç¤¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡¢¤Ç¤¤Ø¤ó¤«¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý»³¸ýÃÒÃË
»£±Æ¡ýÊ¥¾åÍµÂÀ
¡¡
¢£Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×
2026Ç¯3·î9Æü(·î)Àè¹ÔÇÛ¿®
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/10feet_kk
¢¨±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¼çÂê²Î
¡¡
¢£22nd Single¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×
2026Ç¯3·î18Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/10feet_kk_ec
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜDVD)¡Û
UPCH-89633 \2,700(ÀÇÈ´) \2,970(ÀÇ¹þ)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD)¡Û
UPCH-80636 \1,100(ÀÇÈ´)\1,210(ÀÇ¹þ)
¢§CD¼ýÏ¿¶Ê ¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
01.²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç
¡¡(±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¼çÂê²Î)
02.¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼ single ver.
¡¡(¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î)
03.²æ¼ç²æ¼ç²æ¼ç¡ÁOh!Soccer!¡Á
¡¡(Daigas¥°¥ë¡¼¥×ÁÏ¶È120¼þÇ¯µÇ°CM¥½¥ó¥°)
¢§DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
¡ãµþÅÔ⼤ºîÀï2024¡ÁæÆ¤ó¤ÇÁû¤¤¤ÇËü¡¹º×¡«¡Á¡ä
¡¦DAY1¡§goes on / É÷ + ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü
¡¦DAY2¡§¥Ï¥í¡¼¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼ / Freedom + ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü
¡ãµþÅÔÂçºîÀï2025¡Á½ë¤µ¤â±«¤â¤ªÃã¤Î¤³º×º×¡Á¡ä
¡¦DAY1¡§Re:ÊýÄø¼° / ÂÀÍÛ4¹æ / Âè¥¼¥í´¶ + ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü
¡¦DAY2¡§¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø / ¥Ò¥È¥ê¥»¥«¥¤ + ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü
¡üÉõÆþÆÃÅµ ¢¨Á´·ÁÂÖ/½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬
¡ã10-FEET ¡È²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡É ONE-MAN TOUR 2026¡äCDÉõÆþºÇ½ªÀè¹Ô ¥·¥ê¥¢¥ë(ÃêÁª)
¼õÉÕURL¡§https://l-tike.com/st1/10-FEET-kowaretekierumade
1¤Ä¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤Ç2²ó¿½¤·¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¼õÉÕ´ü´Ö¡§
¡¦1²óÌÜ)3·î17Æü(²Ð)Ãë12:00¡Á3·î23Æü(·î)23:59
¡¦2²óÌÜ)7·îº¢(¾ÜºÙ¤â7·îº¢È¯É½)
¢¨CDÉõÆþÀè¹Ô2026(ÃêÁª)¤ÎÂÐ¾Ý¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢CD¤ÎÊÖ¶â¡¿ÊÖÉÊÅù¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¼õÉÕ»þ¤ËËÜ»æµºÜ¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ÏºÆÈ¯¹ÔÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ê¶¼º¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸ø±é½ªÎ»¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È(¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸ÂÄê)¤Î¤ß¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤Ï¡¢½ý¡¢±ø¤ì¡¢ÇËÂ»¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üCD¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¹ØÆþ¼ÔÀèÃåÆÃÅµ
¡¦TOWER RECORDS¡¿TOWER RECORDS ONLINE¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«¡¼¥É(¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º)
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±(³Æ·ÁÂÖÊÌ)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥®¥¿¡¼¥Ô¥Ã¥¯
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È
¡¦Â¾Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¿EC¥µ¥¤¥È¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¡
¢£¥Ä¥¢¡¼¡ã10-FEET ¡È²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡É ONE-MAN TOUR 2026¡ä
¢§5·î25Æü(·î)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
open18:00 / start19:00
1F¼«Í³¡¿2F»ØÄê ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
Á°ÇäÎÁ¶â¡§\4,800(ÀÇÈ´) / \5,280(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼ 06-6357-4400
¢§6·î02Æü(²Ð)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæGIGS
open18:00 / start19:00
1F¼«Í³¡¿2F»ØÄê ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
Á°ÇäÎÁ¶â¡§\4,800(ÀÇÈ´) / \5,280(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËG/i/P Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§http://www.gip-web.co.jp/t/info
¢§6·î11Æü(ÌÚ)¡¡¹Åç¡¦BLUE LIVE
open18:00 / start19:00
Á´ÀÊ¼«Í³ ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
Á°ÇäÎÁ¶â¡§\4,500(ÀÇÈ´) / \4,950(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËÌ´ÈÖÃÏ¹Åç 082-249-3571
¢§6·î15Æü(·î)¡¡¹áÀî¡¦¹â¾¾festhalle
open18:00 / start19:00
Á´ÀÊ¼«Í³ ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
Á°ÇäÎÁ¶â¡§\4,500(ÀÇÈ´) / \4,950(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËDUKE¹â¾¾ 087-822-2520
¢§6·î19Æü(¶â)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
open18:00 / start19:00
1F¼«Í³¡¿2F»ØÄê ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
Á°ÇäÎÁ¶â¡§\4,800(ÀÇÈ´) / \5,280(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËSMASH EAST 011-261-5569
¢§6·î23Æü(²Ð)¡¡¿·³ã¡¦LOTS
open18:00 / start19:00
Á´ÀÊ¼«Í³ ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
Á°ÇäÎÁ¶â¡§\4,500(ÀÇÈ´) / \4,950(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËFOB¿·³ã 025-229-5000
¢§8·î15Æü(ÅÚ)¡¡ÉÙ»³¡¦¥¯¥í¥¹¥é¥ó¥É¤ª¤ä¤Ù
open17:00 / start18:00
1F¼«Í³¡¿2F,3F»ØÄê ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÌµ
Á°ÇäÎÁ¶â¡§\5,000(ÀÇÈ´) / \5,500(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËFOB¶âÂô 076-232-2424
¢§8·î19Æü(¿å)¡¡·²ÇÏ¡¦¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì ¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥¢¥¿¡¼
open18:00 / start19:00
1F¼«Í³¡¿2F»ØÄê ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÌµ
Á°ÇäÎÁ¶â¡§\4,800(ÀÇÈ´) / \5,280(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡Ë¥·¥°¥Ê¥¹ 028-637-9999
¢§8·î26Æü(¿å)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
open18:00 / start19:00
1F¼«Í³¡¿2F»ØÄê ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
Á°ÇäÎÁ¶â¡§\4,800(ÀÇÈ´) / \5,280(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËSOGO TOKYO 03-3405-9999
¢§9·î02Æü(¿å)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°COMTEC PORTBASE
open18:00 / start19:00
1F¼«Í³¡¿2F»ØÄê ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
Á°ÇäÎÁ¶â¡§\4,800(ÀÇÈ´) / \5,280(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËJAILHOUSE 052-936-6041
¢§9·î10Æü(ÌÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
open18:00 / start19:00
1F¼«Í³¡¿2F»ØÄê ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
Á°ÇäÎÁ¶â¡§\4,800(ÀÇÈ´) / \5,280(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ 0570-09-2424
¢§9·î16Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
³«¾ì18:00/³«±é19:00
1F¼«Í³¡¿2F»ØÄê ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
Á°ÇäÎÁ¶â¡§\4,800(ÀÇÈ´) / \5,280(ÀÇ¹þ)
¡ÊÌä¡ËSOGO TOKYO 03-3405-9999
¡Ú¿½¹þ¡¦Æþ¶â¡¦È¯·ôÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
https://l-tike.com/contact/
¡¡
¢£±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¡¡
¢§½Ð±é¼Ô
»³粼¸¿Í
»³ÅÄ°ÉÆà / âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ / ¹©Æ£°¤¿Ü²Ã / 胗½ÓÂÀÏº / ±öÌî±Íµ× / °ðÍÕÍ§¡¡ÌðËÜÍªÇÏ
ÂçÃ«Î¼Ê¿ / ¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¡ºù°æ¥æ¥ / ¾¡Ìð
ÃæÀîÂç»Ö¡¦ËÌÂ¼°ìµ±¡¦Ô¢Â¼È»
ÃÓÆâÇîÇ· / ÌÚ¾ì¾¡¸Ê / ÏÂÅÄæâ¹¨ / ¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡¡°æ±º¿·
¶ÌÌÚ¹¨¡¦´Ü¤Ò¤í¤·
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×(½¸±Ñ¼Ò¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©)
´ÆÆÄ¡§ÊÒ¶Í·ò¼¢ ¢¨ÊÒ¤Ïµì»ú¤¬Àµ¼°
µÓËÜ¡§¹õ´äÊÙ
²»³Ú¡§¤ä¤Þ¤ÀË¡¡½Ð±©ÎÉ¾´
¼çÂê²Î¡§10-FEET¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×(UNIVERSAL MUSIC / BADASS)
¥¢¥¤¥Ì¸ì¡¦Ê¸²½´Æ½¤¡§ÃæÀîÍµ¡¡½©ÊÕ¥Ç¥Ü
À½ºî´´»ö¡§WOWOW¡¦½¸±Ñ¼Ò
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§CREDEUS
ÇÛµë¡§ÅìÊõ
©ÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡©2026±Ç²è¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§kamuy-movie.com
¡¦¸ø¼°X(µì¡§Twitter)¡§@kamuy_movie
¡¦¸ø¼°Instagram¡§@kamuy_movie
¡¦¸ø¼°TikTok : @kamuy_movie
¡¡
¢£¡ãµþÅÔ⼤ºîÀï2026 ¡Á²Æ¥Õ¥§¥¹¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡ª¾ðÇ®¤Î¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤®¤Êº×¡Á¡ä
7⽉4⽇(⼟)¡¡µþÅÔÉÜ⽴⼭¾ëÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à ÂÀÍÛ¤¬µÖÆÃÀßÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸
7⽉5⽇(⽇)¡¡µþÅÔÉÜ⽴⼭¾ëÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à ÂÀÍÛ¤¬µÖÆÃÀßÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸
¢©611-0031 µþÅÔÉÜ±§¼£»Ô¹ÌîÄ®⼋¸®²°⾕1
open9:30 / start11:00
¢§½Ð±é¼Ô
10-FEET(Î¾⽇½Ð±é) / and more¡Ä
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
ÄÌ¾ï»¥¡§2⽇ÄÌ¤··ô 22,000±ß(ÀÇ¹þ)
ÄÌ¾ï»¥¡§1⽇·ô 11,000±ß(ÀÇ¹þ)
²ÈÂ²»¥¡§2⽇ÄÌ¤··ô 22,000±ß(ÀÇ¹þ)
²ÈÂ²»¥¡§1⽇·ô 11,000±ß(ÀÇ¹þ)
Æ¸»¥(¤ï¤é¤Ù¤Õ¤À)¡§2⽇ÄÌ¤··ô 11,000±ß(ÀÇ¹þ)
Æ¸»¥(¤ï¤é¤Ù¤Õ¤À)¡§1⽇·ô 5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨²ÈÂ²»¥¤Ï¡¢¤Ï¤ó¤Ê¤ê²ñ0¼¡/1¼¡¼õÉÕ¡¢10-FEET MOBILE²ñ°÷¼õÉÕ¤Î¤ß¼è¤ê°·¤¤¤ÎÍ½Äê
¢¨Æ¸»¥¤Ï¡¢2026Ç¯7⽉»þÅÀ¤Ç⼩³Ø⽣(⽣Ç¯⽉⽇¤¬2014Ç¯4⽉2⽇¡Á2020Ç¯4⽉1⽇)¤Î⽅¤¬¿½¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨É¬¤º⼤⼈¤Î⽅(ÄÌ¾ï»¥¡¦²ÈÂ²»¥¹Ø⼊¼Ô)¤È⼀½ï¤Ë¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ¸»¥¤Î¤ß¤Ç¤Î⼊¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÌä / ¸ø±é¡Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼ 06-6357-4400
¡¡https://www.sound-c.co.jp/contact/
¡ÊÌä / ¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈFAQ¡§https://faq.l-tike.com/
¡¡
¢£10-FEET Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥ ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¡Ú±þÊç»ñ³Ê¡Û
¡¦ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý
¡¦X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¡¦BARKSÊÔ½¸Éô X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë±þÊçÍÑ¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÆâ¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý
¢¨É¬¤º¤´¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¡È¸ø³«¡É¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Èó¸ø³«¤Î¾ì¹ç¤Ï»²²Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®µñÈÝÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢»²²Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¾ÞÉÊÌ¾¡¦ÅöÁª¿Í¿ô¡Û
¡¦10-FEET Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥
¡¦2Ì¾ÍÍ
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
1) BARKSÊÔ½¸Éô X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@barks_news ¡×¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2) BARKSÊÔ½¸Éô X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é²¼µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊçÍÑ¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3) ¾åµ¤Ç±þÊç¤Ï´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥©¥í¡¼¤ò³°¤¹¤È±þÊç¸¢Íø¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡Á2026Ç¯4·î13Æü(·î)23:59¤Þ¤Ç
¢¨¾åµ´ü´ÖÆâ¤Ë¤µ¤ì¤¿¥ê¥Ý¥¹¥È¤¬±þÊçÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅöÁªÈ¯É½¡Û
¡¦X DM¤Ë¤ÆÅöÁª¤Î¤´Ï¢Íí¤ÈÀìÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎURL¤ò¤ªÁ÷¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀìÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾ÞÉÊÈ¯Á÷¡Û
¡¦ÇÛÁ÷¤Ï¹ñÆâ¤Î¤ß¡¢¾ÞÉÊ¤Ï2026Ç¯5·î¾å½Ü¤ËÈ¯Á÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤¬¼ã´³ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤´ÅöÁª¤Î¸¢Íø¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
1) ¤´½»½êÆþÎÏ¤ÎÉÔÈ÷¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÞÉÊ¤¬¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡£
2) ¤´ÉÔºß¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ç¤ÎÊÝÍ´ü´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¾ÞÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡£
¡Ú¤´Ãí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦Å¾Çä (ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Ø¤ÎÅ¾Çä¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò´Þ¤à)ÌÜÅª¤Ç¤Î¤´±þÊç¤Ï¡¢¤´±óÎ¸´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸Ä¿Í¾ðÊó¼è°·¤¤¡Û
¡¦¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷µÚ¤Ó¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ä¡¢¸Ä¿Í¤òÆÃÄê¤·¤Ê¤¤Åý·×»ñÎÁ¡¢Åö³º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¿¥â¥Ë¥¿¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¡¢µÚ¤Ó¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾åµ°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Í½¤á¤½¤ÎÌÜÅª¤òÌÀ¼¨¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆ±°Õ¤òÄº¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÍøÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡10-FEET ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡10-FEET ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡10-FEET ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡10-FEET ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡10-FEET ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡TAKUMA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡NAOKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡KOUICHI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡BADASS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¡ãµþÅÔÂçºîÀï¡ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¡¡