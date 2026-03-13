「四天王寺茶屋」があるのは、Osaka Metro四天王寺前夕陽ヶ丘駅から南へ徒歩5分ほどのところ。聖徳太子が建立した寺院「四天王寺」の西側にある入り口の、すぐ目の前です。

四天王寺の石鳥居がすぐそばに

参拝後にちょっと小腹がすいたときやひと息つきたいとき、またランチ利用でしっかりおなかを満たしたいときなど、さまざまなシーンに対応してくれます。

店内はホッとひと息つけそうな和カフェスタイル。老若男女誰が訪れても安心感がある、気取りすぎていない雰囲気に和みます。

和を感じさせるインテリアも

「四天王寺」への観光で訪れる人が多いお店とあって、店内は国内外から来た多様な人々で賑わいます。そんななかでもインバウンド向けに振り切りすぎることなく、和菓子を食べ慣れた人の心もしっかりつかむ、ユニークな品ぞろえが特徴。



「温わらび餅」抹茶1480円

「四天王寺茶屋」の人気メニューといえば、寒い時期のみ提供している「温わらび餅」。普通わらび餅といえば四角形か丸型に整えられていますが、こちらの「温わらび餅」は器にとろんと盛られた状態でテーブルへ。

練り上がったわらび餅を冷やさず、温かいままで提供するスタイルです。冷やしていないから独特のとろんとした弾力がそのまま残り、これまであまり体験したことのない“新食感”を実現しているのだとか。

使用する抹茶は、日本有数の抹茶生産地として知られる愛知県西尾産のもの。手摘みにこだわった、うまみや香り高さがしっかり味わえる抹茶です。

スプーンで持ち上げてみると、くぼみ部分から滑り落ちてしまうほどとろとろ！ スプーンを入れた感覚もねっとりとしていて、一般的なわらび餅とは別次元です。

本わらび粉をブレンドし、和三盆で甘味を付けたわらび餅は、やさしい甘味とほろ苦さ、本わらび粉ならではの力強い粘りが楽しめます。まずはそのままいただいて。

次は付属のきな粉とつぶあんをトッピングしていただきます。

香ばしいきな粉とさっぱりとした甘さのつぶあんは、わらび餅と好相性。いろんな味わいをひと皿で楽しめるのはうれしいところです。

なお、冷めれば一般的な硬さのわらび餅になるので、とろとろ感を存分に楽しみたいなら10分以内に食べ切るべし！ 冷めて固まったわらび餅もおいしいので、あえて食べずに置いておいて、食感の違いを楽しむのも◎です。



抹茶や玉露、煎茶などお茶メニューも豊富な「四天王寺茶屋」。1日限定5食の「抹茶ぜんざい」は、ぜんざいとともに抹茶を点てる体験も含めて楽しめます。

写真左の器には、焼きもち3つが入った大納言小豆のぜんざい、右の器には抹茶が入っていて、お湯を注いで点てていきます。

一緒に提供されるお湯を器の中に全て注いで。

茶筅を細かく動かして、抹茶を溶かしていきます。最初は抹茶全体をお湯に行き渡らせるように、深く大きく茶筅を動かして。

次に大きな泡から細かな泡にすべく、茶筅の先に抹茶の泡部分だけが当たるよう浅く細かく動かしたらできあがり。まずは抹茶だけ、ぜんざいだけでそれぞれ味わいましょう。

その後、抹茶をぜんざいの中に入れて抹茶ぜんざいに！ 点てた抹茶を自分で完成に導く工程に、とってもワクワクします。

大納言小豆ならではの豊かな香りに抹茶のほろ苦さが加わって、また新しい味わいのぜんざいに！ 焼きたてのおもちも香ばしくて食べ応えがあり、ひとつでおなかいっぱい＆抹茶体験もできるスペシャルなメニューです。

店内で楽しめるスイーツは、全て店内で手作りしたもの。「温わらび餅」はオーダーが通ってから練り上げ、「抹茶ぜんざい」のおもちも焼きたてで提供とあって、少し時間はかかりますが待つかいありの特別な体験＆味わいです。「四天王寺」への参拝時やゆったりお散歩の道中に、ぜひ立ち寄ってみて。



■四天王寺茶屋（してんのうじちゃや）

住所：大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-70

TEL：06-6777-1103

営業時間：11時〜17時30分（17時LO）※夏期は〜18時（17時30分LO）、テイクアウトは10時〜

定休日：不定休



