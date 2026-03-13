「SPEED」のデビューから30周年という節目を迎えた島袋寛子（41）が、再び注目を集めている。

【写真】デビュー当時の面影を残している「直近の島袋寛子」をじっくり見る

島袋は、現在放送中のドラマ『元科捜研の主婦』（テレビ東京系）に、松本まりか演じる主人公の親友・北村さくら役で出演中だ。さくらは科捜研のメンバーで、元同僚である主人公を手助けする重要な役として頻繁に作品へ登場。島袋は自然体の演技で役を演じ、SNSなどで視聴者から高評価を得ている。

島袋が演技の仕事を本格的にはじめたのは2024年からで、女優としてのキャリアはまだ浅い。『元科捜研の主婦』を見て、久しぶりに島袋の姿を発見した視聴者も少なくなかっただろう。30年という長いキャリアの中で、人気が低迷した期間もあり、ようやく女優として再ブレイクのきっかけをつかもうとしているところだ。



女優として再ブレイクのきっかけをつかみつつある島袋寛子（本人Instagramより）

「SPEED」スピード解散ののち、長い低迷期に

1984年4月7日生まれの島袋は、12歳だった96年に今井絵理子、上原多香子、新垣仁絵と共に「SPEED」としてデビュー。メインボーカルを務め、パワフルな歌声ですぐに国民的な人気を獲得した。

その後、SPEEDは『STEADY』『White Love』など大ヒット曲を数多く発表するが、わずか4年足らずで解散を発表。その後、再結成をしたものの往年のような活躍は見せられず、現在も表立った活動は行われていない。

グループ在籍中の1999年にシングル『AS TIME GOES BY』でソロデビューを果たしていた島袋は、解散後にソロアーティストとして活動。ジャズプロジェクト「Coco d'Or」を始動させ、今井とユニット「ERIHIRO」を結成するなど、さまざまな形で作品を発表した。

しかし、目立ったヒット曲はなく、徐々に活動が先細りし迷走状態に。かつて、SPEEDで大ヒット曲を連発した島袋としては、長い低迷期に入ることになる。

なぜ、島袋はソロアーティストとしてブレイクできなかったのか。

まるで「SPEEDの呪縛」解散後はメンバー全員が苦しんだ

「SPEEDがあまりに売れすぎたことで、島袋さんのソロプロジェクトは過大な期待を寄せられていました。結果として、ソロでもそれなりに売れた曲がありましたが『失敗した』と世間から思われてしまった。グループ解散後は音楽番組への出演も激減し人気が低迷していきました。他のメンバーも、グループ解散後はかなり苦労しています」（テレビ関係者）

SPEEDの呪縛とでもいうべき何かがあるのか、他のメンバーもグループ解散後には迷走し、現在まで芸能界で表舞台に立ち続けているのは島袋のみだ。メンバーたちは他のグループにはない波乱万丈な人生を解散後に歩んでいる。

島袋と同じくメインボーカルを担当した今井は、女優業や歌手活動を行ったが成功せず、プライベートでは「175R」のSHOGOと結婚したが後に離婚。2016年には参議院議員選挙で初当選し政治家になったが、不倫騒動を起こすなど世間から猛烈なバッシングを受けた。

上原は、女優としてNHK連続テレビ小説『てるてる家族』に出演するなど活躍したが、こちらもプライベートでトラブルを起こす。

2014年に、ヒップホップグループ「ET-KING」のメンバーだった夫・TENNが自ら命を絶ったが、その原因が上原の不倫だったとする報道が出て大バッシングを受けたのだ。その後、上原は再婚するのだが、『週刊文春』などでまたもスキャンダルが報じられ、現在では表立った活動をしていない。

新垣に関してスキャンダル報道はないものの、ひっそり芸能界から姿を消している。グループ解散後は、イラストレーターやヨガのインストラクターとして活動。2013年に結婚したことをきっかけに、事務所を辞めたとされている。

2021年にSPEEDの結成25周年を記念したトリビュートアルバムにて、ジャケットのイラストを手掛けて久しぶりに活動が確認されている。公式Instagramでは、1年に1度ほどのペースでイラストが配信されているが芸能活動は行っていない。

元メンバーの3人が芸能界から姿を消す中で、島袋は地道にアーティスト活動を行い、芸能界でしっかり生き残ってきた。他のメンバーが脱落する中、元SPEEDという重い看板を背負いながら芸能界を30年も生きられた裏には、相当な苦労があったのだろう。そうした経験によって演技力が磨かれ、女優としても再評価に繋がっているといえるのかもしれない。

松本人志との熱愛、「結婚したい」と引退を決意したことも

再ブレイクの兆しを見せる島袋だが、実は『元科捜研の主婦』に出演する前にも、女優として注目を集めたことがあった。

それが、2025年放送の『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』（TBS系）だ。初めて連続ドラマにレギュラー出演し、外資系ベンチャー企業でバリバリ働くママを好演した。人気俳優も多かったドラマで存在感を発揮し、演技の経験がほとんどないとは思えない表現力を見せつけた。

島袋の女優としての魅力はどこにあるのか、前出とは別のキー局で編成を担当する関係者が解説してくれた。

「長く歌手活動しているだけあり、声が非常に魅力的。やや低めの声質で落ち着きがあり、セリフが聞き取りやすい。また、表情の作り方が上手で、演技経験が少ないとは思えないほど。

歌手としてステージに多く立っていることで、作品に出演していなくても表現力が磨かれていたのでしょう。もし、島袋さんがもっと早くから女優業をしていれば、今頃は大ブレイクしていたかもしれない。それほどに演技力が高い」

歌手としてだけでなく、女優としても今後は活躍しそうな島袋だが、一つだけ気になる点がある。それが、プライベートでの男性関係だ。これまで、島袋は熱愛報道で大きく世間を騒がせてきた過去を持っている。

15歳の時には、2歳年上の元ジャニーズJr.との熱愛が発覚。周囲に反対される中で島袋は「結婚したい」と引退を覚悟したと報じられ、大きな話題を集めた。さらに、21歳年上のダウンタウン・松本人志との熱愛が報じられたことも。最終的には、17年に12歳下の俳優・早乙女友貴と結婚するが、うまくいかず23年に離婚を発表している。

どれも強烈な恋愛ばかりで話題を振りまいてきた島袋は、恋に一直線な印象があり、女優として再ブレイクが期待される中で、プライベートで問題が起きないか心配なところだ。

紆余曲折あった芸能生活だったが、40代に入ってから急に女優として脚光をあびはじめた島袋。歌手としても、今年は4月から5月にかけて東京・大阪・横浜でクラブツアー『UTAUTAI 2026』を開催することが決定し、勢いを見せている。これまでになく注目を集めるデビュー30周年になりそうで、再ブレイクは待ったなしとなりそうだ。

（ゆるま 小林）