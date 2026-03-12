WBC1次ラウンドの全日程が終了

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドが11日（日本時間12日）、全日程が終了した。A・B・Dの勝者が決まり、ついにベスト8が出揃った。6大会連続の野球日本代表「侍ジャパン」に加え、最終日は明暗分かれる結果となった。

最速で準々決勝進出を決めたのは日本代表だ。6日チャイニーズ・タイペイ、7日は韓国に2連勝。9日のオーストラリア戦を前に2位以上が決まり、直接対決でも吉田正尚外野手（レッドソックス）の2ランで逆転勝利したことで1位通過を決めた。プールCの最後の1枠は、厳しい条件をクリアした韓国代表がゲット。実に17年ぶりの1次ラウンド突破となった。

プールAはプエルトリコが開幕3連勝で突破を決定。カナダに敗れたことで順位は持ち越しとなり、この日の最終戦でカナダがキューバを下して1位通過を決めた。前回大会ベスト4のキューバは涙を呑む形となった。カナダは同国初のグループリーグ突破を決めた。

プールDは優勝候補のドミニカ共和国とベネズエラが3連勝で“2強”の実力を見せつけた。この日に両国による直接対決が行われ、ドミニカ共和国自慢の強力打線が爆発した。最終回は分からない展開だったが、勝ち切った。ベネズエラは2位通過となり、14日（同15日）にローンデポ・パークで日本代表と激突する。

最終日まで1枠も決まらなかったのがプールB。米国がイタリア代表に敗れ、イタリア-メキシコ戦次第では3勝1敗で3か国が並ぶ計算だった。しかし、ダークホースのイタリアがこの日も打線が繋がり、ビニー・パスカンティーノ内野手（ロイヤルズ）がWBC史上初の1試合3本塁打の活躍で粉砕した。

【準々決勝の組み合わせ】

●13日（同14日）

・ドミニカ共和国（プールD1位）-韓国（プールC2位）

・カナダ（プールA1位）-米国（プールB2位）

●14日（同15日）

・イタリア（プールB1位）-プエルトリコ（プールA2位）

・日本（プールC1位）-ベネズエラ（プールD2位）（Full-Count編集部）