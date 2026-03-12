この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けないiDeCoで1億円は可能？米国で「401kミリオネア」が過去最高を更新している意外な理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用アドバイザーのガーコ氏が、自身のYouTubeチャンネル「ガーコちゃんねる」で「401kでミリオネア達成者続出！3年間で2倍に！」と題した動画を公開した。アメリカで日本のiDeCo（個人型確定拠出年金）にあたる制度を利用し、資産1億円超えを達成する人が急増しているという。動画では、彼らが実践した投資の本質は高度なテクニックではなく、地道な「規律」にあると解説した。



「iDeCoで1億円」と聞くと非現実的に思えるかもしれない。しかし、アメリカでは日本の企業型DCやiDeCoに類似した年金制度「401k」を利用し、100万ドル（約1億5000万円）以上の資産を築いた「401kミリオネア」が急増し、過去最高を更新しているという。



驚くべきは、彼らが特別な投資手法を駆使したわけではない点だ。ガーコ氏によると、彼らが実践したことは「毎月の給与から一定額を入れて、株式メインで運用して、暴落が来ても売らずに続けた。これだけ」だという。平均積立期間は約27年で、その間にはドットコムバブル崩壊やリーマンショック、コロナショックなど数々の暴落を経験している。それでも規律を守り、淡々と投資を続けた「普通の会社員」が資産を築いたのである。この事実からガーコ氏は、投資で最も重要なのは「テクニックじゃなくて規律だ」と結論付けた。



この流れは、日本にとっても他人事ではない。2026年からは企業型DCの、2027年からはiDeCoの拠出上限額が引き上げられるなど、制度が大きく進化する。これにより、日本でも1億円を目指せる環境が整いつつあるという。一方で、iDeCoには受け取り時に課税されるという課題があるが、ガーコ氏はNISAにはないiDeCoならではの強力な武器として「スイッチング」を挙げる。これは、口座内で商品を非課税で売買できる機能で、退職が近づいた際に株式などのリスク資産を元本保証型商品へ切り替えることで、出口での暴落リスクを抑えつつ、税金のコントロールが可能になる。



アメリカで起きていることは、数十年後の日本の未来かもしれない。動画で示されたデータは、派手な勝ち筋を追うのではなく、地道な習慣を続けることこそが、将来的に最も大きな差を生むという投資の本質を浮き彫りにした。