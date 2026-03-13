エバース効果!? 「Roomba Mini（ルンバ ミニ）」が当初計画比4倍の”爆売れ中” 小型なのに超パワフルな「日本向け」ロボット掃除機
アイロボットの世界最小クラス ロボット掃除機「Roomba Mini（ルンバ ミニ）」が今年2月に発表され、2月27日に「白（SHIRO）」と「黒（KURO）」の2色を販売開始し、公式オンラインストアで当初計画比4倍以上の事前受注を記録するなど、大きな注目を集めています。
最大の特徴は、従来のルンバの約2分の1というコンパクトなフォルムです。日本法人の発案により、「日本の家のサイズに合わせて開発した」といいます。一人暮らしなどのコンパクトな間取りにも取り入れやすいため、新生活のタイミングなどのルンバデビューにもおすすめしたい商品なんだとか。
2月21日に実施された発売記念イベントでは、ルンバを使ったネタで「M-1グランプリ2025」の3位になったお笑いコンビ・エバースが登場。「ルンバがこんなに小っちゃくなるなんて、ガチでえぐいぞ」と驚いた様子でした。そんな2人には「4台のルンバ」が贈呈されて…。
ルンバは2002年、アメリカで生まれました。日本でも抜群の知名度を誇りますが、欧米サイズのため、必ずしも日本の住居にはフィットしないことがありました。
その点、新登場の「ルンバ ミニ」は従来の約半分のサイズなので、ワンルームや1Kにもピッタリ。小回りが利き、家具の下や隙間、荷物の間もスムーズに走行できるため、「狭くて物が多いからルンバは使えない」という日本特有の問題をクリアしています。
しかも、驚くべきはそのパワー。小型ながら、過去人気シリーズの約70倍という強力な吸引力を備えているといいます。
このほか、市販の使い捨て床拭きシートを装着するだけで水拭きモードに切り替わる機能なども搭載しています。
また、「日本向け」という点で見落とせないのが、カラーバリエーションです。
すでに発売中の「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション」では、従来カラーの白・黒のほか、 3月13日から「桜（SAKURA）」と「若葉（WAKABA）」という和テイストの新色が加わり、全4色展開に。
主張しすぎず、暮らしに自然に溶け込むようなデザインが意識されています。
発売に先駆け、2月21日に行われたイベントでは、お笑いコンビ・エバース（佐々木崇博さん、町田和樹さん）が、「1日宣伝大使」として登場しました。
エバースと言えば、昨年末の「M-1グランプリ2025」決勝で披露した、町田さんがルンバを使って車になるという「ルンバ車」のネタが記憶に新しいところ。
視聴者らの評価は高く、街中を歩いていると、「今日はルンバに乗ってないんですか」や、遠くから「ルンバーッ！」などと声をかけられるといいます。
ただ、M-1効果で仕事が増えた一方、佐々木さんは「忙しくて、まったく掃除していない」といい、町田さんも「（家が）ゴミ屋敷化してきている」のだとか。
イベントでは、そんな2人に4台の「ルンバ ミニ」がプレゼントされました。あれ、4台ってことは…？
M-1のネタの「続編」を始める2人に会場は大盛り上がり。
「ルンバ ミニ」シリーズは、さらなる商品展開も控えています。
4月6日には、「Roomba Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット + SlimCharge 充電スタンド」の販売がスタート。こちらは、「ルンバ ミニ」を立てて収納・充電できるモデルです。
縦置きにすることで、従来の設置面積を約85%も削減できるといいます。ちょっとしたデッドスペースにもってこいで、日本の住環境の痒いところに手が届くラインナップと言えそうです。
イベントでは、佐々木さんが「スリム」の外観に着想を得て、「せっかく縦置きなので、『ルンババイク』のネタを作ってみようかな」と話していました。
果たして実現するのかどうか。今年は、日頃のルンバで大掃除の手間を減らし、ゆったりと「M-1グランプリ2026」を堪能する年末というのも良いかもしれませんね。
・Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション
https://store.irobot-jp.com/item/
・従来の約半分のサイズ：Roomba Combo105 ロボットとの体積での比較
・過去人気シリーズの約70倍：国内累計出荷台数トップのRoomba 600シリーズとの比較。（2025年2月時点）
「もちろん町田の言いたいことは分かるよ。小さいから、乗れないだろってことだろ？」（佐々木さん）
「そこじゃねーよ！ まずルンバの上に乗っていいかっていうのもあるし、しかもこの小ささで俺なんか運べるのかって話だよ！」（町田さん）
「いや、そこは大丈夫だって。小さいけど、すごいパワフルだから乗っても大丈夫だよ」（佐々木さん）
[PR企画：アイロボットジャパン × ライブドアニュース]