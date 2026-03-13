エバース効果!? 「Roomba Mini（ルンバ ミニ）」が当初計画比4倍の”爆売れ中” 小型なのに超パワフルな「日本向け」ロボット掃除機

●日本の家には「小ささ」が必要だった

●エバースが宣伝大使に、ルンバネタの「続編」も披露

「僕らこの後、劇場に戻って漫才しなきゃいけない。ちょうど移動手段として使えますよね」（佐々木さん）



「絶対乗れよ、お前も！ 俺一人だけ走らすなよ。お前だけ電車で行くとかないからな」（町田さん）

「もちろん町田の言いたいことは分かるよ。小さいから、乗れないだろってことだろ？」（佐々木さん）



「そこじゃねーよ！ まずルンバの上に乗っていいかっていうのもあるし、しかもこの小ささで俺なんか運べるのかって話だよ！」（町田さん）



「いや、そこは大丈夫だって。小さいけど、すごいパワフルだから乗っても大丈夫だよ」（佐々木さん）

●縦置きの「スリム」なら設置面積約85%カット

・従来の約半分のサイズ：Roomba Combo105 ロボットとの体積での比較

・過去人気シリーズの約70倍：国内累計出荷台数トップのRoomba 600シリーズとの比較。（2025年2月時点）