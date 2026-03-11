『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第弐拾弐話「ヒーロー復活」あらすじ＆先行場面カット公開！
MBS／TBS／CBC ”アニメイズム” 枠ほかにて参ノ章第2クールが放送開始となるTVアニメ『炎炎ノ消防隊』シリーズ。参ノ章第2クール第弐拾弐話のあらすじと先行場面カットが公開された。
『炎炎ノ消防隊』は何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物 ”焰ビト” となって、破壊の限りを尽くす ”人体発火現象” に人々が怯える世界が舞台。幼少期に巻き込まれた火事を理由に ”悪魔” と呼ばれる少年・森羅 日下部は ”ヒーロー” を目指し、炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊に入隊。仲間たちと共に ”焰ビト” との戦いや ”人体発火現象” や世界の大いなる秘密の解明に挑む灼熱のダークファンタジー。
このたび、3月13日（金）から放送開始となる第弐拾弐話「ヒーロー復活」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
＜第弐拾弐話「ヒーロー復活」あらすじ＞
巨大な絶望を祓ったアーサー。
”大災害” は止まった……かに思われたが突如、月が地球へ向けて落下を始める。
その頃、自身の ”ドッペルゲンガー” と対峙する黒野とジョーカー。さらに、 ”最強の鬼” も姿を現して……。
＞＞＞第弐拾弐話先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課
＞＞＞第弐拾弐話先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課
