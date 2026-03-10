俳優の竹財輝之助が１０日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、デビュー１年目の時に「監督にキレちらかした」エピソードを明かし「言うのも恥ずかしい」と赤面した。

この日は竹財と谷原七音がゲスト。谷原がまだ新人ということもあり、竹財の１年目は？という話題に。

竹財は苦い表情で「１年目、お芝居したことがなくて仮面ライダーに出させていただいて、右も左も分からない状態で監督にキレ散らかしていました」と言い、スタジオは驚きの声が上がった。

竹財は「すごい粘ってくれる、初代仮面ライダーから関わっている大御所の監督さん。粘ってくれる監督さんでテイク３０ぐらいまでいって。監督もぼくができなかったから『できないならやらないでいいよ』と言われて。逆ギレしちゃってぼくも。いっぱいいっぱいで『できなくていい！って言ってやらせてんじゃねえよ！今までの時間なんだったんだよ、返せよこの野郎！』って」と監督にまさかの逆ギレ。「何も知らなかったんで、恐ろしい。言うのも恥ずかしい」と赤面した。

監督も表情を変え、一触即発となったことから、「チーフの助監督がまあまあって（仲裁）。現場はシーン…ですよ」と緊迫した雰囲気に。「後で冷静になって謝りにいきました。できなかった自分が悪い。今だったらあり得ない」と、若かりし頃の青臭い行動に反省しきりだった。

竹財は不倫夫やハラスメント夫を演じまくり、令和のクズ俳優とも呼ばれている。