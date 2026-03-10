椎名林檎が3月11日、ニューアルバム『禁じ手』をリリースする。これにともなって同アルバム収録新曲「至宝」のミュージックビデオを同日午前0時よりYouTubeプレミア公開する。

自作曲封印という“禁じ手”を掲げた新作アルバムのオープニングトラックを飾る「至宝」では、世界的な作曲家であり、ジャズトランぺッターの三宅純が作編曲を手掛けたトラックに、椎名林檎が作詞のフランス語で歌唱した。

フランス・パリ発のハイジュエリーメゾン“ブシュロン”とのコラボレーションによる本作のミュージックビデオは、椎名作品でおなじみの児玉裕一監督が手掛けたもの。ブシュロンの全面的なジュエリー協力のもと、ミュージックビデオに登場する椎名が扮したのは2体のケンタウリスだ。尊く、近寄りがたくも強く惹かれてやまないカリスマ的な存在をダイヤモンドになぞらえ、ブシュロンのジュエリーを纏い、“憧れる側と追われる側”という二面性や、至高性と気高さを表現した。なお、「至宝」ミュージックビデオに先駆けて、アルバム『禁じ手』ティザー映像(ショート動画)が公開となっている。

■新曲「至宝」ミュージックビデオ

3月11日(水)午前0時 [3/10(火)24時] YouTubeプレミア公開

映像ディレクター：児玉裕一

さらに、椎名林檎のアルバム『禁じ手』リリースを記念して、椎名林檎オフィシャルYouTubeチャンネルでは、『椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!』と冠したスペシャルプログラムを配信することが決定した。その第1弾企画として『#01 好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ「新潮社」』篇を3月11日21:00よりYouTubeプレミア配信する。

『椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!』は椎名林檎が様々な耳より情報をお届けする特番だ。番組内の看板企画コーナー「好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ」では、国民に購買意欲のみならず、活気や笑顔をもたらしている“景気の象徴”とも言える大企業に“黒字ポリス”に扮した椎名林檎が訪問。日本人ならではの細かい気配りや飽くなき向上心、そして“便利” “喜び” “感動”をもたらす商品はいかにして生まれたのか？ 普段なかなか見ることのできない大企業の本社を訪ね、その裏側を覗き見し、企業努力の極みを大調査する。

“文芸出版の老舗” 新潮社へ訪問した同コーナーは、14日配信の完結編と2回にわたり配信される予定だ。さらに続く第2弾も近日発表されるとのこと。また、椎名自ら宣伝・告知にチャレンジするコーナー「〜いやはやなんとも水曜日〜売り込めデス・マッチ あんたは○○秒！」も必見だ。

■特番『椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!』

配信メディア：椎名林檎オフィシャルYouTubeチャンネル

▶#01好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ「新潮社」篇

3/11(水) 21:00〜YouTubeプレミア公開

▶#02好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ「新潮社」完結篇

3/14(土) 21:00〜YouTubeプレミア公開

▶#03好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

※近日公開予定

『禁じ手』初回限定盤

『禁じ手』通常盤

■アルバム『禁じ手』

2026年3月11日(水)発売

【初回限定盤】UPCH-29502 \3,960(税込)

・ケース付きハードカバーブック仕様

【通常盤】UPCH-20716 \3,300(税込)

◯CD購入者先着特典：ステッカー

▼CD収録曲

01 至宝 / 三宅純と椎名林檎

02 苦渋 / 伊秩弘将と椎名林檎

03 芒に月 / 伊澤一葉と椎名林檎

04 覚め醒め / BIGYUKIと椎名林檎

05 W●RK / ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄと椎名林檎

06 SI・GE・KI / 向井秀徳と椎名林檎

07 2○45 / ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄと椎名林檎

08 秘め初め / BIGYUKIと椎名林檎

09 松に鶴 / 伊澤一葉と椎名林檎

10 愛楽 / 加藤ミリヤと椎名林檎

11 憂世 / 三宅純と椎名林檎

※注：ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ (millennium parade)

【バンドル配信】https://lnk.to/RS_forbidden

※上記URLは3/11(水)零時以降有効

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ringo/2026al

■アルバム『禁じ手』発売記念 店頭展示

【東京】

展示日時：3月10日(火)〜3月23日(月)11:00〜22:00

展示会場：タワーレコード新宿店 9F 特設スペース

展示内容

・「ブシュロン×椎名林檎 『至宝』」コラボレーションビジュアル 展示

・『禁じ手』フォトスポット

・椎名林檎直筆『禁じ手』リリース告知メッセージボード

※オフィシャルYouTubeチャンネル特番「椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!」宣伝告知チャレンジ「〜いやはやなんとも水曜日〜売り込めﾃﾞｽ･ﾏｯﾁ あんたは5秒！」コーナー使用

■＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞

3月17日(火) 大阪・ザ・シンフォニーホール

open18:00 / start19:00

3月18日(水) 大阪・ザ・シンフォニーホール

open18:00 / start19:00

3月24日(火) 広島・呉信⽤⾦庫ホール

open18:00 / start19:00

3月25日(水) 広島・呉信⽤⾦庫ホール

open18:00 / start19:00

4月01日(水) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

4月02日(木) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

4月09日(木) 福岡・アクロス福岡シンフォニーホール

open18:00 / start19:00

4月10日(金) 福岡・アクロス福岡シンフォニーホール

open18:00 / start19:00

4月18日(土) 山形・やまぎん県⺠ホール

open18:00 / start19:00

4月19日(日) 山形・やまぎん県⺠ホール

open17:30 / start18:30

4月25日(土) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール

open18:00 / start19:00

4月26日(日) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール

open17:30 / start18:30

4月30日(木) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

5月01日(金) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

5月19日(火) 静岡・アクトシティ浜松

open18:00 / start19:00

5月20日(水) 静岡・アクトシティ浜松

open18:00 / start19:00

5月27日(水) 群馬・⾼崎芸術劇場

open18:00 / start19:00

5月28日(木) 群馬・⾼崎芸術劇場

open18:00 / start19:00

特設サイト：https://tour.kronekodow.com/totaikai_reiwa8/