「今日好き」森口優花（ゆうか）、“大イメチェン”で雰囲気一変「大人っぽい」「綺麗なお姉さんになってる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/10】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた森口優花が3月8日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「一瞬誰かと」印象ガラリの“大イメチェン”姿
森口は「大イメチェンしたぞーーーーー最後までみて」とつづり、動画を投稿。肩までの長さのヘアスタイルでヘアアイロンを持った姿から、エクステを装着して美しいロングヘアへと変化する様子を公開した。ハッシュタグで「＃エクステ」「＃ロング」と添え、カールを効かせた長い髪をなびかせる、大人っぽい雰囲気を見せている。
この投稿に、ファンからは「一瞬誰かと」「どっちの長さも似合ってる」「エクステ自然すぎてびびった」「イメチェン大成功」「ロングも最高に可愛い」「大人っぽい」「綺麗なお姉さんになってる」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。森口は「チュンチョン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女「一瞬誰かと」印象ガラリの“大イメチェン”姿
◆森口優花、“大イメチェン”披露
森口は「大イメチェンしたぞーーーーー最後までみて」とつづり、動画を投稿。肩までの長さのヘアスタイルでヘアアイロンを持った姿から、エクステを装着して美しいロングヘアへと変化する様子を公開した。ハッシュタグで「＃エクステ」「＃ロング」と添え、カールを効かせた長い髪をなびかせる、大人っぽい雰囲気を見せている。
◆森口優花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「一瞬誰かと」「どっちの長さも似合ってる」「エクステ自然すぎてびびった」「イメチェン大成功」「ロングも最高に可愛い」「大人っぽい」「綺麗なお姉さんになってる」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。森口は「チュンチョン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】