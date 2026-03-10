「苦しみ」の正体は“思い通りにいかない”こと？『般若心経』が教える心の解放術

度一切苦厄（どいっさいくやく）

「度一切苦厄」という部分は、現存するどのサンスクリット原典にもなく、玄奘より後代の漢訳にもありません。玄奘の前に般若心経を漢訳した鳩摩羅什（くまらじゅう）と玄奘の訳だけに存在します。

おそらく漢訳の際、最後のほうにある「能除一切苦（よく一切の苦を除く）」を強調するため、ここに挿入したのでしょう。その狙いどおり、重大なメッセージが伝わる一文です。

「苦＝思うままにならないこと」からの解放

「諸行無常（しょぎょうむじょう＝すべては流動変化する）」と並ぶ仏教の根本命題が「一切皆苦（いっさいかいく）」です。ここでいう苦は「楽しい」の対義語の「苦しい」ではなく、「思いのままにならない」という意味です。

「生まれること」「老いること」「病むこと」「死ぬこと」（生老病死＝しょうろうびょうし）という四つの根本苦を「四苦」といいます。これに、「愛する者と別れる苦（愛別離苦＝あいべつりく）」「憎む者と会う苦（怨憎会苦＝おんぞうえく）「求めて得られない苦（求不得苦＝ぐふとくく）」「人間は五つの要素（五蘊）が仮に和合した存在で、本質的に思い通りにならないという苦（五取蘊苦＝ごしゅうんく）」を加えて八苦といいます。

観自在菩薩はこれら一切の苦を「度したもうた」というのです。「度」は、ここでは「解き放たれる」という意味です。

「どんなヴィジョンを得たら、そんなことが可能になるのか」

「そのためにはどうすればいいのか」

誰しもそう思うでしょう。大本ではその質問を、代表して舎利子がするという流れになっています。

そして、次から観自在菩薩の答えが語られるのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 般若心経』

著：宮坂宥洪 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

真言宗の僧、仏教学者。1950年、長野県岡谷市生まれ。高野山大学仏教学科卒。名古屋大学大学院在学中、文部省国際交流制度でインド・プネー大学に留学し、哲学博士の学位取得。岡谷市の真言宗智山派照光寺住職。