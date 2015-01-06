タレントの山之内すず（24）が8日放送の読売テレビ「もんくもん」（日曜 後3・00）にゲスト出演。買って後悔したものを明かした。

「春のもんく祭り！」というテーマで話し、山之内は後悔したものについて、「20万円の棚」を挙げた。

山之内は「棚を置きたい場所があって、大きい棚を買ったんですよ。しかも自分の中で滅茶苦茶奮発して買った…20万円する棚」と言い「そして組み立て設置付きにして。ピンポーン来て、全然上がって来ないなと思ったら、お兄さんだけ上がってきて“すみません、これ入らないです”と。バラして組み立ててくれるんやと思ったら、まんまで」と語った。

そのため「その販売元に電話して、“どうしたらいいですか”って言ったら、返品も返金もできないって。配送先を変えることしかできないと…」と言われ「とりあえず誰かもらってもらえる人探さんと、と思って。バカでかい棚。それで知らない照明部さんが持っています」と語った。

お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有が、サイズを「ちゃんと読めへんお前が悪いな」と突っ込むと「でも、組み立て料払っているのに…」と釈然としない様子だった。