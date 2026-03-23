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下駄氏が自身のYouTubeチャンネルで「火葬の様子の全貌」を公開した。動画では元火葬場職員の視点から、ご火葬中のご遺体の状態やインターネット上に蔓延する不正確な情報について、事実に基づいた解説を展開している。



下駄氏は動画の冒頭で、現在のネット環境に対して「怪しい情報が出回りすぎている」と指摘。誇張された噂を正すため、過去の経験を交えてご火葬の実態を語り始めた。まず、炉前のボタンはほとんどの場合、点火スイッチではなく点火準備の合図であると説明。ご火葬開始直後は、小窓からバーナーの火が問題なく出ているかを確認すると述べた。



続いて、「ペースメーカー」の取り扱いについて言及した。ネット上では爆発すると囁かれているが、厳密には電池の「破裂」だと訂正。破片が飛散して職員が負傷する危険性があるため、ご遺族から事前申告がない場合は非常に危険だと警鐘を鳴らした。



さらに、点火から15分ほど経過したご遺体は真っ黒になるものの、先輩職員から「人は水袋」と教わった通り水分が多いため、熱によって体液が吹き出す現象が起こると解説した。また、「ご遺体が動く」という噂についても検証。熱による収縮で手が浮くような変化はあるが、目に見えて激しく動くわけではないと否定した。同時に、体内のガスが抜ける際に音が出るのは「普通の現象」と認めつつも、バーナーの激しい音が鳴り響く炉内で「聞こえるか疑問」だと見解を示した。ご火葬の終盤には「仙骨」などの燃え残る部位の調整や、検死されたご遺体を扱う際の注意点についても詳細に描写した。



最後に下駄氏は、ご火葬という作業の複雑さを説明しつつ、身寄りのないご遺体であっても、誰かの家族であったという敬意を忘れずに対応している姿勢をのぞかせた。過度な誇張を排し、事実を冷静に伝える内容となっている。



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