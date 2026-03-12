この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

野球系YouTubeチャンネル「ギー太 ホークス応援チャンネル」が、「【WBC公式映像あり】歴代侍ジャパン最強ベストナインをガチで選んでみた」を公開。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の全大会に出場した侍ジャパンのメンバーから、独自の視点で選んだ「最強ベストナイン」を発表した。ギー太は、各大会での象徴的な活躍や勝負強さを選定基準にドリームチームを構築。



まず1番センターには、2009年大会の決勝で伝説的なタイムリーヒットを放ったイチローを選出。映像で当時の打席を振り返りつつ、自身が小学生の時にガラケーのワンセグで観戦し「打った瞬間、うわーって」盛り上がったというエピソードを交え、チームの精神的支柱として欠かせないと語った。



続く2番指名打者には、2023年大会を牽引した大谷翔平を配置。東京ドームの自らの看板に直撃する特大ホームランや、決勝戦でトラウトから三振を奪って帽子とグラブを投げ捨てる劇的なシーンを映し出し、「漫画のような展開」と絶賛。「すべてを兼ね備えた究極の選手」と評した。さらに3番レフトには、同じく2023年大会の準決勝メキシコ戦で、ライトスタンドへ起死回生の同点3ランを叩き込んだ吉田正尚をピックアップ。大会記録となる13打点を挙げた圧倒的なミート力と勝負強さを高く評価している。



中盤以降も、初代4番を務めた松中信彦や、山田哲人と坂本勇人による「最強二遊間」などを次々と選出。捕手には、2006年の初代世界一に貢献した里崎智也を指名し、本塁打を放ちベースを回る映像とともに「経験と勝ち方を知っている」とその適性を語った。動画の終盤では、松坂大輔、岩隈久志、ダルビッシュ有という鉄壁の投手陣も発表。



ギー太は自身が考案したオーダーの強さに自信を覗かせつつ、「自分を論破してほしい」と視聴者へ独自のオーダーづくりを促し、動画を締めくくった。