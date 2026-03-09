『涼宮ハルヒの憂鬱』再放送決定 全14話を20年前と同じ放映順
テレビアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』放送20周年を記念して、TOKYO MX、BS11で再放送されることが決定した。TOKYO MXでは3月30日より毎週月曜日22時30分から、BS11では第1話のみ4月1日25時00分、第2話以降は4月6日より毎週月曜日23時30分から放送される。
【画像】『涼宮ハルヒの憂鬱』 再放送ビジュアル＆原作者のコメント全文
原作小説1巻目の【涼宮ハルヒの憂鬱』に各短編エピソードを順不同に入れた14話分を2006年放送時と同じエピソード順で放送。当時のスタッフが考え抜いて決めた放映順で、改めてアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』を楽しむことができる。
『涼宮ハルヒ』シリーズは、宇宙人や未来人、超能力者の到来を望む女子高生・涼宮ハルヒを中心とするSOS団が、様々なエピソードを繰り広げるSF学園ストーリー。2003年より原作ライトノベルが刊行中でシリーズ累計2000万部を突破しており、20006年にはテレビアニメが放送。その後、劇場アニメ化などメディアミックス展開されるなど、2000年代を代表する作品となっている。
＜放映エピソード＞
第1話 朝比奈ミクルの冒険 Episode 00
第2話 涼宮ハルヒの憂鬱I
第3話 涼宮ハルヒの憂鬱II
第4話 涼宮ハルヒの退屈
第5話 涼宮ハルヒの憂鬱III
第6話 孤島症候群(前編)
第7話 ミステリックサイン
第8話 孤島症候群(後編)
第9話 サムデイ イン ザ レイン
第10話 涼宮ハルヒの憂鬱IV
第11話 射手座の日
第12話 ライブアライブ
第13話 涼宮ハルヒの憂鬱V
第14話 涼宮ハルヒの憂鬱VI
■原作者・谷川流コメント
編集氏からアニメ化の話を聞いたのがいつだったかは忘れてしまいましたが、初めて京都アニメーションを訪れたのは2005年の初春頃でした。当時『AIR』が放映中だったので確かです。
その時の僕は役員の方々やスタッフの皆さんに「よろしくお願いします」と頭を下げたら自分の仕事は終わったも同然だと思っていたのですが、そこから「それではどのようなアニメにしましょうか」と、いきなりシームレスに会議が始まったこと、そしてどうやら僕の意見を求めておられるらしいことに驚きました。果たしてそれは僕が考えていいものなのか？
とは言え、さすがにノープランだったわけでもなく、最初に僕が述べたのは「一巻目の『憂鬱』だけで1クールできませんか？」でした。と言うのも僕はあのラストシーンがそこそこ気に入っていて最終話はアレで終わるのがちょうどいいと考えていたからです。スタッフ諸氏はしばらく「うーん」と思案しておられるようでしたが、やがて「やれないことはないが著しく間延びしたものになり原作にあったテンポのよさが失われるだろう」と言うような意味の返答を下さいました。けだしもっともです。
そこで僕が発したのが「では『憂鬱』エピソードの合間に短編エピソードを順不同かつ時系列の整合性などまったく考慮せずに挿入していくというのはどうか」というものでした。何が何でも『憂鬱』ラストを最終回にしたい一心のようですが、その場の思いつきを口にしただけだった気がします。
それから数ヶ月後、湖の畔の研修センターのような所で構成会議が行われました。いつのまにかその案は決定事項になっており、後はどの短編をどのタイミングで放り込んでいくかに焦点は移っていました。ひょっとしたらあの放映順は適当に決めたんじゃないかと思っている人がいるかもしれませんが、実際は全員頭が割れそうになるほど考えたのです。いやもう本当に。
あれから二十年、それだけ経過してもハルヒたちが動いているのが見れたり声を聴けたりするのは、あの時アニメーション製作に携わってくれた方々と楽しんでくれた皆様のおかげでしかありません。重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。
【画像】『涼宮ハルヒの憂鬱』 再放送ビジュアル＆原作者のコメント全文
原作小説1巻目の【涼宮ハルヒの憂鬱』に各短編エピソードを順不同に入れた14話分を2006年放送時と同じエピソード順で放送。当時のスタッフが考え抜いて決めた放映順で、改めてアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』を楽しむことができる。
＜放映エピソード＞
第1話 朝比奈ミクルの冒険 Episode 00
第2話 涼宮ハルヒの憂鬱I
第3話 涼宮ハルヒの憂鬱II
第4話 涼宮ハルヒの退屈
第5話 涼宮ハルヒの憂鬱III
第6話 孤島症候群(前編)
第7話 ミステリックサイン
第8話 孤島症候群(後編)
第9話 サムデイ イン ザ レイン
第10話 涼宮ハルヒの憂鬱IV
第11話 射手座の日
第12話 ライブアライブ
第13話 涼宮ハルヒの憂鬱V
第14話 涼宮ハルヒの憂鬱VI
■原作者・谷川流コメント
編集氏からアニメ化の話を聞いたのがいつだったかは忘れてしまいましたが、初めて京都アニメーションを訪れたのは2005年の初春頃でした。当時『AIR』が放映中だったので確かです。
その時の僕は役員の方々やスタッフの皆さんに「よろしくお願いします」と頭を下げたら自分の仕事は終わったも同然だと思っていたのですが、そこから「それではどのようなアニメにしましょうか」と、いきなりシームレスに会議が始まったこと、そしてどうやら僕の意見を求めておられるらしいことに驚きました。果たしてそれは僕が考えていいものなのか？
とは言え、さすがにノープランだったわけでもなく、最初に僕が述べたのは「一巻目の『憂鬱』だけで1クールできませんか？」でした。と言うのも僕はあのラストシーンがそこそこ気に入っていて最終話はアレで終わるのがちょうどいいと考えていたからです。スタッフ諸氏はしばらく「うーん」と思案しておられるようでしたが、やがて「やれないことはないが著しく間延びしたものになり原作にあったテンポのよさが失われるだろう」と言うような意味の返答を下さいました。けだしもっともです。
そこで僕が発したのが「では『憂鬱』エピソードの合間に短編エピソードを順不同かつ時系列の整合性などまったく考慮せずに挿入していくというのはどうか」というものでした。何が何でも『憂鬱』ラストを最終回にしたい一心のようですが、その場の思いつきを口にしただけだった気がします。
それから数ヶ月後、湖の畔の研修センターのような所で構成会議が行われました。いつのまにかその案は決定事項になっており、後はどの短編をどのタイミングで放り込んでいくかに焦点は移っていました。ひょっとしたらあの放映順は適当に決めたんじゃないかと思っている人がいるかもしれませんが、実際は全員頭が割れそうになるほど考えたのです。いやもう本当に。
あれから二十年、それだけ経過してもハルヒたちが動いているのが見れたり声を聴けたりするのは、あの時アニメーション製作に携わってくれた方々と楽しんでくれた皆様のおかげでしかありません。重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優