左手骨折でも気迫のヘッスラ…決勝生還の台湾主将が感謝「東京ドームで台湾らしい応援に包まれ、本当に幸せだ」【WBC】

まさに執念の勝利だ。

3月8日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表は、東京ドームで韓国代表との1次ラウンド・プールC最終戦に臨み、延長10回タイブレークの末、5-4で逆転勝ち。壮絶なシーソーゲームを制し、2勝2敗で準々決勝進出へ望みを繋いだ。

中でもファンの心を大きく揺さぶっているのは、主将チェン・ジェシェンの強行出場だ。5日のオーストラリア戦で死球を受け、左手人差し指を骨折した32歳。しかし、この日は、無死二塁から始まる10回表に代走起用され、三塁へのヘッドスライディングで野選を呼び込むと、次打者のスクイズで決勝の生還を果たした。

勝利後に思わず号泣する姿もあったチェン・ジェシェンは、公式インスタグラムを更新し、短いメッセージを投稿。「再び歴史をつくったみんなに感謝。東京ドームで台湾らしい応援に包まれ、本当に幸せだ。ありがとう」とハートの絵文字を添え、試合の写真を投稿している。