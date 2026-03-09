左手骨折でも気迫のヘッスラ…決勝生還の台湾主将が感謝「東京ドームで台湾らしい応援に包まれ、本当に幸せだ」【WBC】
頼れる主将の雄叫びがチームを勢い付けた(C)Getty Images
まさに執念の勝利だ。
3月8日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表は、東京ドームで韓国代表との1次ラウンド・プールC最終戦に臨み、延長10回タイブレークの末、5-4で逆転勝ち。壮絶なシーソーゲームを制し、2勝2敗で準々決勝進出へ望みを繋いだ。
【動画】勝利に感情が爆発 韓国との激闘を終えた台湾ナインをチェック
中でもファンの心を大きく揺さぶっているのは、主将チェン・ジェシェンの強行出場だ。5日のオーストラリア戦で死球を受け、左手人差し指を骨折した32歳。しかし、この日は、無死二塁から始まる10回表に代走起用され、三塁へのヘッドスライディングで野選を呼び込むと、次打者のスクイズで決勝の生還を果たした。
勝利後に思わず号泣する姿もあったチェン・ジェシェンは、公式インスタグラムを更新し、短いメッセージを投稿。「再び歴史をつくったみんなに感謝。東京ドームで台湾らしい応援に包まれ、本当に幸せだ。ありがとう」とハートの絵文字を添え、試合の写真を投稿している。
これを受け、母国のファンからは、「超かっこよかった！」「本当にお疲れ様！」「手があんな状態なのにすごすぎる。ゆっくり休んで！」などと温かい書き込みが殺到。「台湾代表と貴方のWBCへの情熱に感動しました！」「あなたは私のヒーローです。日本より」と日本のファンからも反響が寄せられていた。
なお、準々決勝進出を決めるかどうかは、オーストラリア-韓国戦の結果次第だ。9回試合ならオーストラリア8失点以上、韓国3失点以上での韓国勝利が条件であり、9日の一戦からも目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
