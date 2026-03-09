なぜ戦闘機でスモークが出せるの？

2026年2月にシンガポールで開催された「シンガポール・エアショー2026」において、シンガポール空軍はF-16「ファイティングファルコン」戦闘機とAH-64D「アパッチロングボウ」攻撃ヘリコプターのペアによるデモンストレーション飛行を披露して会場を沸かせました。実はここでは、パッと見上げただけではなかなか分かりづらい、とある“仕掛け”が存在します。

【写真】えっ…これが「“即席アクロ”化したF-16」スゴい細部の様子です

参加したF-16戦闘機は、普段は空軍の任務に使われている機体ですが、演技中はアクロバット飛行隊の専用機のような白いスモークを引いていました。

エアショーの飛行でよく見かけるスモークは、ジェット排気の高温にオイルを噴きかけて蒸散させることで白煙を発生させています。日常的にスモークを使うアクロバット飛行隊では、機体を改造して専用の発生装置を取り付けています。航空自衛隊のアクロバット飛行隊「ブルーインパルス」のT-4ジェット練習機では、コックピット後方にスモーク用オイルの専用タンクが増設し、そこからエンジンノズルまでの配管も追加されています。F-16を運用しているアメリカ空軍の「サンダーバーズ」の場合は、機首部分の20ミリ機関砲を取り外してそこに専用タンクを搭載しています。

このような改造はアクロバット機としての利便性は向上しますが、その一方で改造された機体はアクロバット飛行隊の専用機となってしまい、普段の軍隊として任務に使うことが難しくなるというデメリットもあります。

このため、今回のシンガポール空軍のF-16では特殊な機器が使われました。

燃料タンクを流用した取り外し式スモーク装置

今回のエアショーで飛行したシンガポール空軍のF-16は、機体下部に搭載するドロップタンクを流用した機外式スモーク発生装置を使っていました。これは、本来は追加の燃料を入れるための燃料タンクにスモークオイルを入れ、そこからエンジンノズルまで伸びる配管も機外に剥き出しで取り付けられています。

この外装タンクを流用した装置は、短時間での取り外しが可能であり、普段は任務に使っている戦闘機を、必要な時だけ“即席アクロ”化することができます。

シンガポール空軍では約60機のF-16戦闘機を保有しています。しかし、一部の機体は訓練の為にアメリカ本土の訓練部隊に配備されており、国内にある機体数は限られています。その中から展示飛行だけを行なう機体を確保するのは難しく、それがこのようなパートタイム的に対応できる外部搭載型スモーク発生装置が開発された理由です。

じつはシンガポール空軍では過去には「ブラックナイツ」というアクロバットチームがあり、6機の専用カラーで塗装されたF-16による展示飛行が定期的に行なわれていました。

上記の理由から専用のアクロバットチームを運用する機体と人材の余裕はシンガポール空軍になく、カラーリング以外は通常のF-16戦闘機と同じ装備の機体が使われており、必要であれば直ぐにでも戦闘任務に転用できる体制で運用されていました。パイロットや整備員もレギュラーでチームに所属するのではなく、必要に応じて一般飛行隊から出向する方式がとられていました。

しかし、それでもシンガポール空軍の規模を考えるとアクロバット飛行隊を維持するのは難しく、2015年以降から活動を休止しており、事実上の解散状態となっています。

世界を見ると意外と多い即席アクロ飛行

今回のシンガポール・エアショーで飛行したF-16は、かつて「ブラックナイツ」が作り上げたインスタントアクロチームの機材とノウハウを上手く利用したものだといえるでしょう。



F-16戦闘機とAH-64D戦闘ヘリコプターによる編隊飛行（布留川 司撮影）。



エアショーや航空祭でわれわれが当たり前に見ているスモークをつかったアクロバット飛行は、華やかで観客を楽しませてくれますが、それを実行するのは簡単なことではなく、シンガポール空軍のような即席対応が必要な場合もあります。

ちなみに、欧州などでは機外に搭載する「ポッド式スモーク発生装置」を使う軍隊は多く、アクロバット飛行だけでなく、式典などで編隊によるパレード飛行で使われることがあります。

戦闘機は戦うための兵器ですが、軍隊はその力と技量を誇示するために観客に見られることを意識した飛行を行うこともあります。そんな時に、ただ飛ぶだけでなく、アクロバット飛行や演出としてのスモークを利用するのは、存在感を出す為に有効なことであり、今回のシンガポール空軍のF-16はまさにそれを体現していたといえるでしょう。