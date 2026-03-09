【ジョニーの原価酒場】田町でみつけた、原価でお酒が楽しめるコスパ最強酒場

田町駅と三田駅からアクセス抜群のこちらのお店では、入店料1650円を払うことでハイボールが66円だったり見た事の無い破格なほぼ原価でドリンクも料理も楽しめます!今回は昼飲みにて破格のドリンクと共に、おすすめ料理メインで訪問してきました。まずはサラダと創作もつ煮、見た目のインパクトあるベーコンステーキで乾杯スタート!

肉旨×洋風アレンジで楽しむ満足メニュー

『コンビーフサラダ』

ベーコンチップとフライドオニオンのザクザク食感が楽しく、なめらかなポテサラにコンビーフの旨みがしっかり効いた、肉感も抜群!

まず頼みたいスタートにふさわしい逸品。

『バジルチーズもつ煮』

熱々スキレットでぐつぐつ登場!バジルの香りが広がる洋風テイストながら、モツ煮本来のコクもしっかり感じられる絶妙バランス。

ごぼう・にんじん・大根・こんにゃくと具沢山で、大ぶりカットの具材には味がしみっしみ!

『原木ベーコンステーキ』

皮目カリッと香ばしく焼き上げた肉厚ベーコンを豪快に!そのままワイルドにかぶりつけば、肉肉しさと旨みが口いっぱいに広がる贅沢な一品でした。

春に食べたいガリガリ君♡ぶどう果汁たっぷりの大人シリーズ＆懐かしメロンソーダ登場

屋号入り名物メニューは外せない主役級の2皿

『ジョニーの和牛ローストビーフ』

続いて屋号の入った名物メニューからこちらの2点を注文!サシがしっかり入ったしっとり食感で、舌の上でとろける贅沢さ。

噛むたびに広がる和牛の甘みに、ニンニクの効いた特製ソースが相性抜群!付け合わせのポテサラまでしっかり美味しく、満足度の高い一皿でした。

『ジョニーの鶏から揚げ』

外はカリッと香ばしく、中は噛みしめるほどジューシー!一口サイズでパクパク食べやすく、見た目以上にボリューム感もあってついつい手が止まらない定番メニューでした。

〆まで抜かりなし！満足度を底上げするおすすめ2品

『海老しんじょうの湯葉巻天ぷら』

〆には店員さんおすすめの逸品をチョイス!衣はカリッと香ばしく、中はとろっとなめらか。そこにぷりぷりの海老の食感が加わって、噛むほどに甘みがじんわり広がる贅沢な一品。

『タンドリー風チキン』

スパイスの香りが食欲を刺激する一皿!皮目はパリッと香ばしく焼き上げられ、中のもも肉はぷりぷりジューシー。

ピリ辛な味わいがクセになって、最後まで箸が止まらない美味しさでした!

コスパはもちろん！カジュアルだけどゆっくりできる穴場感!



店内は大衆酒場寄りのカジュアルさがありつつ、テーブル間隔にもゆとりがあって意外とゆっくり楽しめる空間!

夏の時期にはテラス席でバーベキューが楽しめるコースもあり、季節ごとの楽しみ方ができるのも魅力です。

さらに、メニューは原価表示なので価格感覚がバグるレベルのお得さ!コスパ抜群で、友達同士やグループでワイワイ盛り上がるのにもぴったりなお店でした。

・住所 東京都港区芝5-32-9 ECS第5ビル 3F

・価格帯 3,000円～5,000円

・最寄駅 田町駅／三田駅

・アクセス JR田町駅東口徒歩約2分／三田駅すぐ

・営業時間 平日16:00～24:00／土日祝11:30～22:00

・定休日 不定休