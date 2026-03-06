女優の藤原紀香が2026年度から関西大学の客員教授に就任することが5日、発表された。藤原は芸能活動の傍ら、日本赤十字広報特使として長年にわたり国内外を問わず被災者支援を行い、昨年に開催された「大阪・関西万博」では日本館パビリオンの名誉館長に就任、日本の文化を世界に伝えてきた。藤原の客員教授就任はこれらの実績が評価されたものと思われる。

ちなみに、藤原の夫である歌舞伎俳優の片岡愛之助は2022年から同大学の客員教授に着任しており、夫婦そろって関西大学の客員教授となる。

だが、その一方でネットでは藤原の客員教授就任に疑問の声もあったようだ。客員教授とは、定年を迎えた実績のある大学教授以外を雇用するほか、学生人数を増やすための広報活動として著名人などを客員教授に迎える事があり、藤原の場合は後者と思われる。

だが、関西大学は関西の難関私立大学の1校で、「関大ブランドなら芸能人の客員教授は必要ないのでは」「若い学生は藤原紀香が来ても嬉しくないのでは」「夫のバーターではないのか」といった声も少なくない。

なお、最近では神奈川県川崎市にある音楽大学「洗足学園音楽大学」が元AKB48メンバーの高橋みなみを客員教授として招へいしたことが話題になった。音楽大学は名前の通り「音楽」に特化した大学であり、歌手として実績があり、かつ学生世代にも知名度の高い、高橋の客員教授は理事会や学生からも納得のいく人選だったと思われる。

だが、藤原の場合は被災者支援の実績があるとはいえ、具体的に学生に何を教えられるか未知数の部分も多い。学生の支持を得られるかは今後の藤原次第だろう。