◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が、５月２日に東京ドームで対戦することが６日、正式発表された。

日本ボクシング史上最高のビッグマッチだ。井上は「非常にワクワクしている。プロデビュー以来、２か月前に自分がこの（ワクワクした）状態になるのは初めてのこと。自分自身がこの試合にどれだけの気持ちで臨んでいるのかが表れてると思う」と高揚感を口にした。スーパーフライ級王者時代の１６年１２月、河野公平（ワタナベ）戦以来の日本人との対戦に「やっぱり違いますね」と頬を緩めた。

互いに３２戦全勝同士。世界４階級制覇王者の井上は、ボクシング界で最も権威がある米専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）で２位につける。世界３階級を制覇した中谷は、ＰＦＰ７位。世界が注目する日本人対決となる。

井上は「最初の頃は全く（中谷の存在を）気にしてはいなかった」が、次第にライバルとして意識するようになったという。「階級が近づくにつれ、ファンから中谷なら井上を倒せるんじゃないかという声も出てきて、『ちょっと待てよ』と。そんなところからですね」

昨年３月３１日に行われた２０２４年優秀選手表彰式の壇上で、井上が「中谷君、１年後の東京ドームで、日本ボクシングを盛り上げよう」と宣戦布告。中谷も「やりましょう」と呼応した。「年間表彰式で呼びかけてから、お互いが一敗もしてはならないこと約束してここまできた。お互いが全盛期と言える時代に、お互いが積み上げてきた戦績というものも見れば、運命的（な対決）と言っていいんじゃないですかね」

「ＴＨＥ ＤＡＹ やがて、伝説と呼ばれる日」と銘打たれた歴史的一戦。会見の最後で「５月２日という日はボクシング界の歴史的な日になると思う。ただ僕のボクシング人生においては、ひとつの通過点でしかない」と話すと、「すごくモチベーションが上がる試合になる。５月２日は、格の違いを見せて必ず勝ちたいと思う。期待してください」と自信をみなぎらせた。

「格の違いを見せる」。この発言の真意について、会見後の取材で「少なからず日本・海外のファンから、そういった（中谷なら井上を倒せるという）声が出てるのであれば、そこは証明したい。同じ日本人というところでそういう声が上がっているのは、自分が積み上げてきたキャリアを見た時に『なめられてんじゃないか』と。ま、そういう気持ちにもなります」との思いを打ち明けた。

「やってきたことは違うよ、というところで、５月２日はしっかり格の違いを見せて勝ちたいと思います」。２階級での４団体統一、史上最多の世界戦２７連勝＆世界戦２３ＫＯ勝利。モンスターには、ボクシング史に名を刻む偉業を数々達成してきた自負がある。

戦績は井上が３２戦全勝（２７ＫＯ）、中谷が３２戦全勝（２４ＫＯ）。

興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で独占生配信される。