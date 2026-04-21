初日からメモを取らない新入社員って、なかなか見かけないですよね…。さりげなく注意した志織さんに「私はわかるから大丈夫」と返してきた松本さん。その強気な態度、ちょっと心配になってしまいます。この先、志織さんの教育係としての苦労はまだまだ続きそうな予感がしますよね…。>>【まんが】不可解な彼女の言動(ウーマンエキサイト編集部)